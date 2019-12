"Este decizia antrenorului. Vom vedea ce se intampla." Tatarusanu a debutat la mai bine de 5 luni la Lyon! Cand se decide viitorul portarului roman

Tatarusanu a fost titular pentru Lyon in meciul de cupa cu Touluse.

Tatarusanu a venit la Lyon in aceasta vara de la Nantes din postura de jucator liber. Romanul a primit garantii ca va fi titular in momentul transferului, insa primul meci in care a jucat pentru Lyon a fost aseara, in partida de cupa cu Touluse.

Lyon s-a impus cu 4-1 si singurul gol primit de Tatarusanu a fost in minutul 47, de la Kone. Mijlocasul lui Touluse l-a invis pe portarul roman cu un sut surprinzator de la marginea careului. Tatarusanu nu a avut o vizibilitate buna si nu a reusit sa se opuna golului.

Ciprian Tatarusanu: "Nu sunt fericit ca sunt rezerva, insa e decizia antrenorului."

Portarul roman este nemultumit in continuare cu statutul pe care il are la echipa si a spus ca o decizie in ceea ce priveste viitorul sau va fi luata dupa vacanta:

"Ma simt bine. Sunt fericit pentru evolutia intregii echipe. Pentru toti jucatorii, este important sa joci. Nu am avut ocazia sa joc, pana astazi (n.r. - miercuri). Vom vedea ce se va intampla dupa vacanta. Pana atunci, echipa mai are un meci, foarte important. Nu sunt fericit ca sunt rezerva, insa este decizia antrenorului si o respect", a spus Tatarusanu.