Tatarusanu ar putea pleca de la Lyon in iarna: transferul depinde de calificarea Romaniei la EURO! Anuntul facut de L'Equipe

Benfica a castigat meciul cu Ol.Lyon din UEFA Champions League, scor 2-1, dupa o gafa a lui Anthnoy Lopes.

Pizzi a marcat golul victoriei pentru Benfica dupa o greseala uriasa a portarului Lopes care i-a trimis mingea direct in picior. In urma acestui rezultat, Lyon a coborat pe locul 3. Nici dupa aceasta greseala incredibila a goalkeeper-ului titular, Tatarusanu nu are sanse sa apare.

Antrenorul lui Lyon a declarat imediat dupa meci ca il va sustine pe Lopes si nu se gandeste sa-l scoata din poarta. In aceste conditii, Tatarusanu ar putea pleca de la Lyon. L'Equipe anunta ca portarul roman ar putea pleca chiar din iarna, dar decizia i-ar putea fi influentata si de rezultatele Romaniei in campania de calificare pentru EURO 2020.

Daca nationala condusa de Contra in care Tatarusanu este titular indiscutabil ar obtine calificarea, atunci portarul roman nu va accepta sa fie rezerva lui Lopes avand in vedere ca este un jucator ce va participa la Campionatul European din vara viitoare.



"Internationalul roman nu poate fi multumit cu aceasta situatie si s-ar gandi la o despartire chiar in aceasta iarna. Mai ales daca selectionata lui se califica la EURO. Desi conditiile financiare confortabile ar putea fi o frana", au scris jurnalistii francezi.