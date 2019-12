"Asteapta deja cu nerabdare 1 ianuarie!" Francezii anunta ca Tatarusanu pleca de la Lyon fara sa fi jucat vreun minut  

Tatarusanu va pleca de la Olympique Lyon in perioada de transferuri din iarna.

Ciprian Tatarusanu a venit la Ol.Lyon in vara si a acceptat transferul de la Nantes pentru ca era sigur ca Lopes va pleca si el va ramane titularul postului. Acest lucru nu s-a intamplat, iar Tatarusanu nu a jucat niciun minut.

Situatia il deranjeaza vizibil pe Tatarusanu care se gandeste ca poate pierde postul de titular la nationala Romaniei. Portarul roman va incerca sa plece de la Lyon in perioada de transferuri din iarna, noteaza presa franceza.



"Fostul goalkeeper al lui Nantes asteapta deja cu nerabdare 1 ianuarie", au scris cei de la Le Dauphiné Libere. Tatarasanu are contract cu Lyon pe 3 ani si daca nu va putea sa se transfere in perioada de mercato din iarna, va incerca macar un imprumut la o echipa la care sa joace meci de meci.