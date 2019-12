Tatarusanu, in fata unui nou inceput! Unde se transfera portarul roman dupa aventura esuata la Lyon! Merge sa apere poarta unei foste campioane

Ciprian Tatarusanu poate prinde un nou transfer in Franta.

Internationalul roman nu a avut parte de niciun minut la Lyon si este pregatit sa plece la un nou club. Portarul are sansa unui nou inceput la Nice.

Patrick Viera, fostul mare jucator al lui Arsenal, il doreste pe Tatarusanu la Nice. Fosta legenda a "tunarilor" este pe banca celor de la Nice din 2018.

In prezent pe locul 13 in Lige 1, Nice este aproape sa-si vanda portarul titular, pe Walter Benitez. Acesta este unul dintre cei mai constanti si valorosi portari din campionatul frantei din ultimii ani. Astfel, Tatarusanu are sanse mari sa fie titular la Nice, deoarece singurul portar pe care il mai are Nice este tanarul de 22 de ani, Celemtia.

Cum situatia din campionat este una critica, Patrick Viera cauta repede un portar cu experienta.