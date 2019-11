Tatarusanu, extrem de sincer dupa infrangerea cu Suedia: "La nivelul asta nu e de ajuns sa avem ambitie, trebuie sa avem si valoare"

Capitanul nationalei Romaniei a avut un discurs extrem de sincer dupa infrangerea cu 0-2 contra Suediei.

In urma acestei infrangeri, Romania a ratat calificarea directa la EURO 2020. Totusi, nationala mai are o sansa in barajul din Nations League, in martie 2020.

Tatarusanu e de parere ca Suedia nu ne-a dat nicio sansa, fiind net superioara, si ca la acest nivel ambitia nu este suficienta.

"Intr-adevar, am fost neputinciosi, Suedia a fost mult mai puternica, o diferenta mare si o victorie meritata, din pacate pentru noi. Mai avem un meci de jucat si dupa asteptam luna martie sa vedem ce va cu Liga Natiunilor.

Cred ca sunt 2 echipe asemanatoare (n.r. Scotia si Islanda), nu conteaza care dintre ele va fi, sunt de aceeasi valoare.

Putem sa batem si noi anumite echipa, sa nu uitam ca Suedia a eliminat Italia. N-am jucat cu o echipa oarecare. Si noi ne-am dorit foarte mult, dar la nivelul asta nu e de ajuns sa avem ambitie si sa ne dorim, trebuie sa avem si valoare!"

Calificarea s-a pierdut pe parcursul preliminariilor, in toate meciurile. A doua repriza din tur cu Suedia a fost una buna, dar n-am reusit sa egala. Cu Norvegia am jucat de la egal la egal.", a declarat Ciprian Tatarusanu.

Referitor la meciul de luni cu Spania, capitanul nationalei a spus:

"Vom incerca sa facem un meci bun, un rezultat pozitiv, desi va fi greu. Spania este peste Suedia, dar vom incerca sa dm tot ce e mai bun."