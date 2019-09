PSG a pierdut surprinzator cu Reims in etapa a 7-a din Ligue 1.

A fost 0-2 pe Parc des Princes. Kamara a inscris in prima repriza (29), iar Boulaye Dia a inchis tabela in al 4-lea minut de prelungiri, cand PSG ataca disperata pentru un punct. Reusita lui Dia a fost cu adevarat fantastica. Intrat in minutul 61, atacantul de 22 de ani a inscris cu o executie splendida!