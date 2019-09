Etapa intermediara in cele mai tari campionate! De la 22:00 Barcelona - Villarreal si Brescia - Juventus: catalanii trebuie sa spele rusinea cu Granada

13:54

Barcelona - Villarreal si Brescia - Juventus, cele mai tari meciuri ale serii!



Barcelona e pe 8 in La Liga inaintea acestei etape si vine dupa o infrangere 0-2 cu Granada. Villarreal e pe 7 inaintea confruntarii directe, avand cu un punct mai mult decat adversarii de marti seara.

Inaintea etapei cu numarul 6 din La Liga, clasamentul e condus de Bilbao, cu 11 puncte. Pe doi e Real Madrid (11 puncte), iar pe trei se claseaza Granada, cu 10 puncte.

De partea cealalta, Juventus e pe 2 in Serie A, cu doua puncte in spatele celor de la Inter. Etapa trecuta, echipa lui Ronaldo a invins cu 2-1 Verona, dupa ce cu doua etape in urma Juve remiza cu Fiorentina (0-0).