"E mai bun acum" Cine il sfatuieste pe Neymar sa mearga la Real Madrid

Un fost coleg al lui Neymar crede ca brazilianul poate ajunge pe Bernabeu.

Paulo Ganso, care a jucat alaturi de Neymar in Santos, si cu care are o relatie de prietenie, a vorbit in cadrul unei emisiuni din Franta despre Neymar.

"E mult mai bun decat era la Santos. Si la Barcelona era spectaculos, incredibil. Ceea ce face pe teren... Si la PSG la fel, doar ca acum este un jucator mai matur. Cred ca pana si pozitia sa in teren s-a imbunatatit.", a explicat vechiul coleg al lui Neymar.

Brazilianul inca este vazut ca un posibil inlocuitor pentru Cristiano Ronaldo, lucru despre care Ganso a declarat ca "Daca apare oportunitatea, trebuie sa se gandeasca la ce e bun si ce e rau...Nu e o decizie usoara!".

De cand a ajuns la PSG, Neymar nu a stralucit prea mult din cauza lui Kylian Mbappe, care a castigat vara trecuta Campionatul Mondial cu Franta.