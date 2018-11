FOOTBALL LEAKS | PSG si Manchester City, salvate de la excluderea din Europa! Detalii despre cum au fost ajutate cluburile seicilor

Cotidianul german Der Spiegel a publicat noi documente din raportul Football Leaks. La inceputul anului, pe adresa Der Spiegel au fost trimise peste 70 de milioane de documente secrete.

Cotidianul german Der Spiegel a publicat noi documente din dosarul Football Leaks, descoperite de jurnalisti intre cele 70 de milioane de documente primite de la cartita "John". In urma cu cateva luni, circa 3.4 terabiti de informatii secrete ale UEFA au fost scurse catre Der Spiegel.

PSG si Manchester City, salvate de UEFA de la excluderea din Europa

Intre documentele scurse din interiorul UEFA exista si cateva care arata cum au fost salvate Manchester City si PSG de la excluderea din Europa. Cele doua cluburi nu au respectat fair play-ul financiar, dar continua sa evolueze in Liga Campionilor.

Potrivit documentelor, sefii lui PSG au umflat contractele de sponsorizare primite de club din Qatar, de la o entitate publica qatareza controlata tot de ei. Pana la jumatatea lui 2013, PSG a primit pe hartie circa 200 de milioane de euro, dar un raport al UEFA de la acea data arata ca valoarea reala a contractului ar fi trebuit sa fie de 3 milioane de euro.

In ciuda faptului ca documentul semnat de PSG cu Qatar Sports Investments prevedea plata a 200 de milioane de euro, entitatea qatareza nu a primit nici macar dreptul de a-si trece numele pe tricourile de joc, asa cum se obisnuieste. Astfel, raportul concluzioneaza ca acest contract avea scopul de a ocoli obiectivele fair play-ului financiar.

Der Spiegel scrie, insa, ca acele rapoarte au fost acoperite de UEFA, dupa ce Gianni Infantino, pe atunci secretar general, acum presedinte al FIFA, a negociat cu PSG.

Printr-un caz similar a trecut si Manchester City, care a incalcat in 2013 conditiile FFP. Un raport din acel an concluziona ca seicul Mansour are "o influenta semnificativa" asupra sponsorilor clubului, in sensul ca el ar fi cel care controleaza entitatile respective.

City a inregistrat pierderi reale de 233 de milioane de euro intre 2011 si 2013, dar a scapat prin aceeasi metoda.

Pe 8 mai 2014, Gianni Infantino s-a intalnit cu directorul lui City, Ferran Soriano, dupa cum arata un email trimis de spaniol: "A fost o intalnire secreta pentru a incerca sa gasim un compromis", se arata in mail.

City nu a primit tot ce a vrut, dar UEFA a acceptat ca doua contracte de sponsorizare cu firme din UAE sa fie "umflate' cu 26 de milioane de euro, pentru ca clubul englez sa nu pateasca nimic.

Chiar daca PSG a scapat "ca prin urechile acului" de excludere, dupa o intelegere secreta cu UEFA, clubul parizian a continuat sa primeasca injecti imasive de la sponsori asociati proprietarilor. Asa se explica faptul ca in 2017, PSG a platit 222 milioane euro pentru Neymar, ceea ce a dus din nou la inclinarea balantei catre incalcarea fair play-ului financiar. Cu toate acestea, clubul parizian a reusit sa isi rezolve problemele prin "ajustarea valorilor unor contracte de sponsorizare".

In fine, PSG si City au obtinut reduceri ale amenzilor pentru incalcarea FFP de la 60 la 20 de milioane euro. Si acestea au fost in cele din urma suspendate, conditia retinerii banilor fiind legata de redresarea echilibrului financiar, lucru care s-a intamplat in cele din urma.