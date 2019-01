DEZASTRU pentru Neymar! Risca sa se opereze si poate sa rateze TOT sezonul. Coincidenta bizara legata de accidentarile sale

Accidentarea lui Neymar de anul trecut a recidivat.

Neymar risca din nou sa stea pe bara pana la finalul sezonului, dupa ce anul trecut a jucat nerefacut complet la Cupa Mondiala in urma unei operatii.

Accidentarea lui Neymar a recidivat de la metatarsianul piciorului drept a recidivat, iar medicii studiaz chiar posibilitatea unei noi operatii. Asta inseamna ca risca sa rateze tot restul sezonului. Oricum, L'Equipe anunta ca Neymar nu va mai putea juca pana la finalul lunii martie in cel mai fericit caz!

E o mare lovitura pentru PSG mai ales pentru fazele finale din Champions League, acolo unde dau peste Manchester United in optimi. Din mari favoriti, francezii se gandesc acum cu teama la dubla mansa cu echipa engleza. United are 8 victorii la rand dupa demiterea lui Mourinho, in timp ce PSG i-a pierdut pe Neymar si Veratti accidentati, iar Rabiot este trimis la echipa a doua.

Accidentarea lui Neymar readuce in discutie o coincidenta bizara legata de cel mai scump jucator din istorie. Brazilianul a fost accidentat sau suspendat de fiecare data in ultimii 5 ani in jurul datei de 11 martie, cand este ziua surorii sale, Rafaela. Seria a inceput in sezonul 2014/2015, cand Neymar era la Barcelona si a fost suspendat pe 11 martie. Si in sezonul urmator a fost la fel, iar din sezonul 2016/2017 a inceput cosmarul accidentarilor lui Neymar.

De ficare data, Neymar merge in Brazilia si participa la o petrecere fastuoasa de ziua Rafaelei, cea care si-a tatuat numele lui Neymar pe brat.

Chiar si Sergio Ramos a remarcat acest tipar in urma cu cateva luni, cand vorbea despre un posibil transfer al lui Neymar la Real Madrid.

"Imi place sa joc alaturi de cei mai buni jucatori din lume, iar Neymar este unul dintre ei. Dar cred ca ar trebui sa negociem pentru ziua surorii lui", a spus Ramos razand.

