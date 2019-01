Arde internetul! Scrisoare exploziva a tataluli lui Neymar: "Multumim lui Dumnezeu ca fiul meu nu a ajuns in scaun cu rotile!"

Tatal lui Neymar a avut o reactie extrem de dura pe retelele de socializare dupa ultima accidentare a fiului sau.

Tatal lui Neymar a postat pe contul sau de Instagram o lunga scrisoare in care critica "sistemul", cu alte cuvinte presa si fanii, care il pun la zid pe fiul sau pentru ca ar simula.

"Cupa Mondiala din 2014. O intrare dura, disproportionata si fara sens. Nu e nimic de facut, asa e destinul, acceptam. I-am multumit lui Dumnezeu ca fiul meu nu a ajuns in scaun cu rotile si am mers mai departe.

Cupa Mondiala din 2018. Crampoane pe glezna si a iesit din joc. El nu a spus nimic, dar altii au spus ca a simulat. Am avut VAR, intreaga lume a putut privi, dar tot el a fost considerat vinovat.

Cupa Frantei 2019. Patru faulturi consecutive pe acelasi picior. Daca fiul meu cade, e las. Daca se protejeaza inseamna ca fuge, e lipsit de profesionalism si simuleaza.

Inca de cand era copil si il vedeam jucand l-am avertizat sa aiba griji cu adversarii ca el este mai firav. L-am invatat sa evite contactele directe pentru ca legile fizicii nu pot fi pacalite. Sfaturi de la un tata, ce pot sa zic", sunt doar cateva fragmente din scrisoarea postata de tatal lui Neymar pe retelele de socializare.

Neymar a jucat doar o repriza in 16-imile Cupei Frantei cu Strasbourg. Brazilianul a facut o entorsa la piciorul drept, insa, dupa primele investigatii, a iesit la iveala ca acesta are din nou dureri in locul in care a fost operat anul trecut.

Medicii au transmis ca starul lui PSG va primi tratament timp de 10 zile, iar daca simptomele continua sa existe, Neymar va trebui sa fie supus unei noi interventii chirurgicale.