Veste incredibila pentru Manchester United! Neymar ar putea rata confruntarea din Champions League! Care este motivul!

Starul lui PSG poate rata confruntarea din Champions League.

Manchester United a primit o veste buna inainte de faza optimilor din Uefa Champions League. Thomas Tuchel nu se va putea baza pe starul echipei sale, brazilianul Neymar, accidentat in meciul cu Strasbourg de saptamana trecuta din Cupa Frantei.

Neymar a pierdut o parte destul de importanta din sezonul trecut, dar a reusit sa se refaca la timp pentru a juca cu Brazilia la Cupa Mondiala din Rusia, dar acum pare sa aiba din nou probleme.

Conform The Sun, Neymar nu va juca pe Old Trafford pe 12 februarie, in meciul tur al confruntarii din Champions League, dintre Manchester United si Paris Saint-Germain, dar nu se stie daca va putea evolua la retur, programat pe 6 martie. PSG a anuntat ca este vorba de o recidiva la degetul mic de la piciorul drept si ar putea fi din nou operat.

Dupa meciul din Cupa, tatal lui Neymar a fost deranjat de modul in care jucatorii adversi il faulteaza pe starul lui PSG, dar si de ceea ce spun fanii despre modul in care brazilianul obtine faulturile.

"Multi sustin ca Neymar primeste ce merita. Nu va suparati, dar imi vine sa va dau dracului pe toti. Ca intotdeauna, baiatul meu se va ridica si o va lua de la capat. Va reveni mai puternic. Lasati-l in pace!", a spus tatal lui Neymar dupa meciul cu Strasbourg.