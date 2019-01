LOVITURA pentru Neymar! Anuntul medicilor dupa ultima accidentare a starului lui PSG

Neymar a jucat doar o repriza in 16-imile Cupei Frantei cu Strasbourg.

Brazilianul a facut o entorsa la piciorul drept, insa, dupa primele investigatii, a iesit la iveala ca acesta are din nou dureri in locul in care a fost operat anul trecut.

Neymar are implantat un surub in acel loc.

Medicii au transmis ca starul lui PSG va primi tratament timp de 10 zile, iar daca simptomele continua sa existe, Neymar va trebui sa fie supus unei noi interventii chirurgicale.