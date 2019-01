"Sunt foarte ingrijorat!" Situatia lui Neymar a provocat PANICA in Brazilia! Ce spune selectionerul Tite

Situatia lui Neymar a provocat panica atat la PSG, cat si in Brazilia.

Deja-vu pentru selectionerul Braziliei, Tite. In urma cu un an, Neymar s-a accidentat grav la glezna si a revenit in preajma Campionatului Mondial. Acum, Neymar s-a accidentat din nou in partida de Cupa cu Strasbourg si prezenta lui la Copa America 2019, ce va fi organizata de Brazilia anul acesta, este in pericol.

"Da, sunt ingrijorat. Am urmarit informatiile din presa, stiu comentariile, am aceleasi informatii, are nevoie de 3 zile pentru a afla diagnosticul real, intre timp speram sa fie ok. Am stabilit o calatorie pentru a lua contact cu jucatorii din Europa, vom vedea 3-4 meciuri importante ale celor de la Liverpool, PSG si Barcelona.

Este parte din treaba mea sa am contact direct cu jucatorii. Voi vorbi cu cativa manageri.. Il voi contacta si pe Neymar si sper ca totul sa fie bine" a spus Tite in conferinta de presa.

Brazilia este in grupa A la Copa America, alaturi de Bolovia, Venezuela si Peru. In grupa B sunt Argentina, Columbia si Qatar, in timp ce in grupa C se afla Uruguay, Ecuador, Japonia si Chile.