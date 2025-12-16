Starul francez a părăsit-o pe PSG în vara anului 2024 și a semnat, liber de contract, cu Real Madrid, echipă la care strălucește în acest sezon.

Mbappe a reușit 26 de goluri și patru pase decisive în 22 de meciuri jucate pentru madrileni în acest sezon.



Mbappe va primi 61 de milioane de euro de la PSG



Starul francez a primit câștig de cauză într-un proces pe care îl are cu PSG, din cauza neplății anumitor salarii din partea clubului parizian, după ce acesta a plecat în 2024.

Conform AS, instanța i-a dat dreptate lui Mbappe , iar fost sa echipă va trebui să îi plătească suma de 61 de milioane de euro.

PSG ceruse despăgubiri de 440 de milioane de euro, în urma procesului intentat de atacantul francez, în timp ce Mbappe a vrut 263 de milioane de euro.

Câștigătoarea trofeului Champions League din 2025 a transmis că s-a conformat cu decizia din tribunal.

