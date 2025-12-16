NEWS ALERT PSG nu „scapă” de Mbappe! Francezul va primi 61.000.000 de euro

Kylian Mbappe ar urma să primească o sumă importantă de la fostul său club.

Starul francez a părăsit-o pe PSG în vara anului 2024 și a semnat, liber de contract, cu Real Madrid, echipă la care strălucește în acest sezon.

Mbappe a reușit 26 de goluri și patru pase decisive în 22 de meciuri jucate pentru madrileni în acest sezon.

Mbappe va primi 61 de milioane de euro de la PSG 

Starul francez a primit câștig de cauză într-un proces pe care îl are cu PSG, din cauza neplății anumitor salarii din partea clubului parizian, după ce acesta a plecat în 2024.

Conform AS, instanța i-a dat dreptate lui Mbappe , iar fost sa echipă va trebui să îi plătească suma de 61 de milioane de euro.

PSG ceruse despăgubiri de 440 de milioane de euro, în urma procesului intentat de atacantul francez, în timp ce Mbappe a vrut 263 de milioane de euro. 

Câștigătoarea trofeului Champions League din 2025 a transmis că s-a conformat cu decizia din tribunal.

„Clubul recunoaște că și-a acordat încrederea din naivitate și afirmă că a învățat din această experiență.

Reafirmând că prioritatea rămâne succesul colectiv și bucuria suporterilor, dorind acum să încheie acest capitol pentru a începe o nouă eră pozitivă”, a fost mesajul transmis de PSG prin oficiali, conform lui Fabrizio Romano.

Kylian Mbappe este cel mai bun marcator din istoria lui PSG, cu 256 de goluri înscrise în 308 partide.

Francezul cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com are și 110 pase decisive în tricoul parizienilor.

