Liderul din Ligue 2 a devenit astfel cea mai bogată echipă nu doar din Paris, devansând-o pe rivala locală PSG, deținută de Qatar Sports Investments, ci și din fotbalul francez. Deși Qatar Investment Authority dispune de 450 de miliarde de dolari, pentru investiții în sport sunt alocate doar 10 de miliarde de dolari.



Familia Arnault va prelua un pachet de 55% din acțiunile clubului

Conform L'Equipe, familia Arnault va prelua un pachet de 55% din acțiunile clubului, în timp ce Pierre Ferracci (30%) și Red Bull (15%) vor fi acționari minoritari. Bernard Arnault, patriarhul familiei Arnault, are o avere de peste 200 de miliarde de dolari, controlează gigantul Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) și se află constant în topul celor mai bogați oameni din lume. Recent, LVMH a devenit partener al Formulei 1 și a fost sponsor principal al Jocurilor Olimpice de la Paris.



De cealaltă parte, Red Bull GmbH are o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de dolari și are investiții serioase în sport, printre altele, deținând echipa Red Bull Racing din Formula 1 și cluburile de fotbal RB Leipzig, RB Salzburg, FC Liefering, RB Bragantino și New York Red Bulls.

Pierre Ferracci este un afacerist francez, CEO al Groupe Alpha, cu o avere de ordinul sutelor de milioane de dolari, dar cu o influență socială și politică imensă în Hexagon. În urmă cu patru ani, Ferracci cedase 20% din acțiuni către investitori din Bahrain, dar aceștia au renunțat să investească, după ce Primăria Parisului și-a retras susținerea și clubul s-a aflat în centrul unei campanii de evidențiere a încălcării drepturilor omului în regatul din Orientul Mijlociu.



Paris FC, clubul care înființat PSG

Paris Football Club este un club înființat în 1960, care a fuzionat cu Stade Saint-Germain, în 1970, pentru a forma Paris Saint-Germain FC, dar care s-a retras din asociere, în 1972. Spre deosebire de "Les Rouge-et-Bleu", PFC nu a cunoscut gloria, jucând mai ales în diviziile de amatori, ultima dată fiind prezent în Ligue 1 în sezonul 1978-1979. Echipa joacă pe Stade Sebastien Charlety (20.000 de locuri), arenă folosită și pentru întreceri atletice, este antrenată de Stephane Gilli, iar cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Maxime Lopez, Remy Riou, Timothee Kolodziejczak și Nouha Dicko.



Academia clubului este considerată una dintre cele mai bune din Franța, formându-i pe Lassana Diarra, Mamadou Sakho, Tijani Belaid, Gabriel Obertan, Nordi Mukiele, Ibrahima Konate, Wylan Cyprien, Karl Toko Ekambi, Olivier Ntcham, Axel Disasi, Hannibal Mejbri, Sofiane Feghouli, Selim Benachour, Nicolas Douchez, Seko Fofana, Rayan Ait-Nouri, Boubakary Soumare sau Manu Kone. În mod tradițional, Paris FC era considerat al patrulea club ca importanță al capitalei Franței, după Paris Saint-Germain FC (Qatar Sports Investments), Red Star FC (777 Partners) și Racing Club de France Football.

Clubul are și o secție de fotbal feminin, Paris Football Club Feminines, care evoluează în Premiere Ligue, are în palmares șase titluri de campioană a Franței, ultimul în 2006, și a ajuns până în semifinalele Champions League, în 2013.



