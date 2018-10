Cadou de 440 de milioane pentru Neymar si Mbappe! Seicul lui PSG le-a pus la dispozitie un avion starurilor sale si le-a montat PS-uri si televizoare cu 2.500 de canale TV. FOTO

Bun venit la bordul avionului lui PSG!

Paris Saint Germain are de acum propriul avion personalizat. Clubul parizian a incheiat un parteneriat cu Emirates, sponsorul al carui nume apare si pe tricourile de joc, in vederea punerii la dispozitie a unei aeronave A380 special pentru Neymar si colegii sai.

Avionul este prevazut cu cabine separate si chiar cu dusuri. Confortul oferit jucatorilor este maxim. Ei dispun chiar si de Playstation-uri si de TV-uri care pot accea circa 2.500 de canale! In plus, cabinele sunt conectate la o retea in care toti fotbalistii pot discuta fara sa tipe dintr-un capat in altul al avionului.

Avionul este dotat si cu minibar, unde exista inclusiv sampanie si caviar.

A380-ul are o capacitate de peste 500 de pasageri.

Viteza de croaziera a unui astfel de avion este de aproximativ 900 km/h.