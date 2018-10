Ce s-a ales de Rivaldinho dupa plecarea din Romania! Fiul marelui Rivaldo a ramas doar cu numele, tatal sau a mers sa afle de ce nu joaca

Primit in Romania cu mare emotie, Rivaldinho a jucat un an in tricoul lui Dinamo, marcand 6 goluri in 37 de aparitii in toate competitiile.

In iarna anului trecut, Dinamo a considerat ca Rivaldinho nu-i mai este de folos si l-a eliberat pe fiul fostului mare international brazilian Rivaldo. Acesta a decis sa plece la cateva sute de kilometri distanta de Bucuresti, la Sofia, unde a semnat cu Levski.

La Levski, lui Rivaldinho ii merge, insa, chiar mai rau decat la Dinamo. El a marcat un singur gol pana acum, si acela in stagiunea trecuta.

In actuala editie, Rivaldinho a jucat 15 minute din 900 posibile in prima liga bulgara, fara sa fie vreodata titular.

Rivaldinho, care are 23 de ani, a ajuns astfel doar un nume pe lista rezervelor lui Levski.

In weekend, tatal sau a mers si el la Sofia. Oficial, el si-a vizitat fiul si nepotelul. Neoficial, acesta s-ar interesa de soarta fiului sau la Levski.

1 trofeu are Rivaldinho in cariera sa - Cupa Ligii cu Dinamo (competitie desfiintata intre timp)



#Barca legend Rivaldo is currently in Bulgaria, where his son Rivaldinho plays (or - as a matter of fact - doesn't play at all) for Levski Sofia pic.twitter.com/tHjdibT1LO