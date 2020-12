BOMBA in Ligue 1! PSG si-a dat afara antrenorul! Care ar putea fi motivul despartirii si cine ii poate lua locul lui Tuchel 

PSG a luat o decizie neasteptata in ajunul Craciunului.

UPDATE 14:10: Contractul lui Tuchel era valabil pana in 2021, insa oficialii parizienilor l-au demis pe antrenor din cauza unui joc neconvingator al echipei.

The Mirror noteaza faptul ca sefii de la PSG ar fi fost nemultumiti si de cateva declaratii facute de Tuchel in ultima perioada. Tehnicianul a declarat, printre altele, ca de cand a ajuns pe banca PSG-ului s-a simtit mai degraba "politician sportiv sau ministru sportiv decat antrenor".

Tuchel a revenit asupra acestei declaratii dupa victoria cu 4-0 in fata celor de la Strasbourg, spunand ca: "Nu am spus ca este vorba mai mult de politica decat de sport si nici ca mi-am pierdut placerea de a antrena. Acest lucru nu este adevarat. Este posibil sa se fi tradus incorect."

Potrivit Sky Sports, Thomas Tuchel a fost demis de pe banca tehnica a celor de la Paris Saint-Germain.

Campioana Frantei este pe locul 3 in Ligue 1 in acest moment, echipa fiind la un punct de liderul clasamentului, Olympique Lyon. In acest sezon al campionatului, PSG nu a pierdut decat 4 dintre cele 17 meciuri disputate.

Tuchel era antrenorul parizienilor de la inceputul sezonului 2018/19. Alaturi de PSG, antrenorul a cucerit doua titluri, o Cupa a Frantei, o Cupa a Ligii si doua Supercupe, iar in sezonul trecut a ajuns pana in finala Champions League.

Potrivit L'Equipe, Mauricio Pochettino este favorit sa ii ia locul lui Tuchel pe banca lui PSG. Argentinianul este liber de contract din noiembrie 2019, cand s-a despartit de Tottenham.