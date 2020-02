Barca a dat 70 de milioane pe el, dar a fost REFUZATA! Omul care le-a luat fata lui Mbappe si Neymar in acest sezon

Campionatul francez a devenit o liga a starurilor, odata cu aducerea lui Ibrahimovic in 2012. PSG a investit apoi sute de milioane in staruri globale precum Neymar, Di Maria sau Cavani.

La jumatatea sezonului, Ligue 1 un lider neasteptat in clasamentul celor mai buni marcatori: pe Ben Yedder de la AS Monaco.



Inainte de a deveni fotbalist profesionist, atacantul practica fotbalul in sala si chiar a fost selectionat pentru echipa de futsal a Frantei in 2010. Majoritatea carierei si-a petrecut-o in Franta, la Toulouse. In 2016, Ben Yedder s-a transferat in Spania, la FC Sevilla, in schimbul a 9,5 milioane de euro. In La Liga a avut prestatii bune, iar in sezonul trecut a reusit sa ajunga la 18 goluri marcate in competitia interna. Dupa 3 ani petrecuti in Peninsula Iberica, s-a intors in Ligue 1, la Monaco. Sevilla a facut cu el o adevarata afacere, dupa ce l-a vandut cu 40 de milioane de euro.



Atacantul ajuns la 29 de ani, a marcat deja 15 goluri si s-a instalat in fruntea clasamentului golgeterilor din Franta, urmat de starurile lui PSG: Mbappe (14) si Neymar (13). In Ligue 1, Monaco se situeaza doar pe locul 9, insa indiferent daca echipa castiga sau nu, Ben Yedder marcheaza. Asta a devenit regula sezonului pentru fosta semifinalista din Champions League.



Ben Yedder a fost aproape de un transfer la Barcelona in ianuarie, insa Monaco a refuzat 70 de milioane in schimbul sau. Evolutiile bune din acest sezon ii pot aduce un post de titular in atacul echipei nationale a Frantei la Euro 2020.

Ben Yedder n-a fost in lotul campioanei mondiale pentru turneul final din 2018. Deschamps i-a preferat in atac pe Mbappe si Giroud.