Cu opt runde înainte de finalul sezonului din Premier League, Chelsea se află pe loc calificabil în Champions League, 4, cu 52 de puncte, unul deasupra lui Manchester City.

UEFA ar putea interzice participarea lui Chelsea sau a lui Strasbourg în aceeași competiție europeană



BlueCo, compania creată de consorțiul Todd Boehly-Clearlake Capital, care a achiziționat clubul Chelsea în 2022, are în portofoliu și Strasbourg, formație din Ligue 1, care a fost cumpărată un an mai târziu în schimbul sumei de 76,3 milioane de euro.



La fel ca Chelsea, Strasbourg are șanse reale la calificarea în Champions League. Cea mai tânără echipă din Ligue 1, antrenată de Liam Rosenior, se află pe locul 6, cu 46 de puncte, doar unul sub locul 4 (Nice, care are un meci în plus).



În formele actuale, Chelsea și Strasbourg nu vor putea juca în aceeași competiție europeană. În regulamentul UEFA se precizează că "nicio persoană fizică sau juridică nu poate avea control sau influență decisivă asupra mai multor cluburi care concurează în aceeași competiție europeană".



Teoretic, este imposibil ca Chelsea și Strasborug să participe împreună în același sezon de Champions League. The Athletic explică într-un material publicat sâmbătă cum s-ar face "departajarea":



Dacă Chelsea și Strasborug se califică în Champions League, doar una va putea participa. Cealaltă va coborî în Europa League. La fel va sta situația și în cazul unei calificări în Europa League, cealaltă echipă urmând să fie "retrogradată" în Conference League.



În cazul în care ambele echipe se califică în aceeași competiție, se va stabili cine participă în funcție de poziția din clasamentele interne. Spre exemplu, dacă Strasbourg termină pe 3 în Ligue 1, iar Chelsea pe 4 în Premier League, atunci formația franceză va merge în Champions League, iar londonezii vor coborî în Europa League.



Dacă ambele formații vor încheia pe aceeași poziție, atunci departajarea se va face în funcție de coeficientul UEFA al țării, capitol la care sta Anglia stă mult mai bine decât Franța, astfel că Chelsea va avea câștig de cauză.

UEFA poate face o nouă excepție după cazurile City - Girona și United - Nice



Cu toate acestea, The Athletic amintește de precedentele Manchester City - Girona și Manchester United - Nice, cluburi care sunt deținute total sau parțial de același grup, City Football Group, respectiv INEOS. În aceste două cazuri, UEFA a permis o dublă participare.



Pentru ca UEFA să facă o excepție și în cazul Chelsea - Strasbourg, Blueco va fi nevoită să facă modificări masive în structura de management a unuia dintre cluburi și să stabilească un consiliu de administrație independent timp de un sezon.



Sursele contactate de The Athletic susțin că Strasbourg a făcut deja pași în această direcție și au avut loc discuții preliminare cu UEFA, însă mișcări concrete vor apărea doar în cazul în care ambele formații se vor califica în aceeași competiție continentală.