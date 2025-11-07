Selecţionerul campioanei mondiale Argentina, Lionel Scaloni, a anunţat, joi, lista de jucători pentru meciul amical de fotbal cu Angola, de pe 14 noiembrie, care îi include cu superstarul Lionel Messi şi pe Joaquin Panichelli, atacantul echipei RC Strasbourg, informează AFP.

Pentru acest meci, antrenorul selecţionatei "Albiceleste" va putea conta pe căpitanul său Lionel Messi, precum şi pe mai mulţi titulari obişnuiţi, printre care atacanţii Julian Alvarez şi Lautaro Martinez.

În schimb, selecţionerul a renunţat la serviciile portarului său titular Emiliano "Dibu" Martinez, menajat, în favoarea portarului lui Olympique Marseille, Geronimo Rulli, şi a lui Walter Benitez.

Printre alţi jucători care nu au fost convocaţi figurează Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuna, Lautaro Rivero şi Gonzalo Montiel (toţi de la River Plate), precum şi portarul Facundo Cambeses (Racing Plate), ale căror cluburi sunt angajate în faza decisivă a campionatului argentinian.

De asemenea, lipsesc căpitanul lui Olympique Marseille, Leonardo Balerdi, şi Franco Mastantuono (Real Madrid), ambii accidentaţi.

Joaquin Panichelli, golgheterul din Ligue 1, la națională



Scaloni a apelat, în schimb, pentru prima oară la atacantul Joaquin Panichelli de la Strasbourg, cel mai bun marcator din Ligue 1 (9 goluri în 11 meciuri), la Gianluca Prestianni, vicecampion mondial de U20, precum şi la Maximo Perrone.

Lotul se va reuni la Elche (Spania), după care va pleca spre Luanda pentru singurul său meci de pregătire din această pauză internaţională, după anularea partidei amicale cu India.

Pentru a juca acest meci amical cu campionii mondiali, Angola a fost nevoită să plătească 12 milioane de euro, conform presei.

Lista celor 24 de jucători convocaţi de selecționerul argentinian Lionel Scaloni pentru meciul cu Angola



Portari: Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Walter Benitez (Crystal Palace);

Fundaşi: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Valentin Barco (Strasbourg);

Mijlocaşi: Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Maximo Perrone (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolas Paz (Como);

Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Joaquin Panichelli (Strasbourg), Julian Alvarez (Atletico Madrid). Info: Agerpres

VIDEO EXCLUSIV Joaquin Panichelli, goluri împotriva lui PSG și Olympique Lyon în Ligue 1

