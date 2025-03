Pentru deținătoarea titlului au marcat Alvarez (4), Fernandez (12), Mac Allister (37) şi Simeone (71). Golul Braziliei a fost înscris de Cunha (26).

La finalul partidei, selecționerul Argentinei s-a dus direct la Raphinha, iar cei doi s-au îmbrățișat pe teren, trecând peste scandalul iscat înainte.

Înaintea partidei, starul catalanilor a avut o reacție directă, fiind sigur de victorie: "Îi batem, n-am niciun dubiu. Și pe teren și în afara lui, dacă trebuie. Să se ducă naibii".

Lionel Scaloni a fost foarte ponderat înainte de meci, făcând apel la calm, şi a făcut din acelaşi lucru după marea victorie a echipei sale: „În conferinţa de presă, am spus că nu discut, că am văzut declaraţiile, dar înţeleg situaţia, înţeleg că este un meci Brazilia-Argentina, nu este nevoie să facem declaraţii pentru ca meciul să fie aşa. Nu de asta am jucat aşa, deloc, dimpotrivă. Îl iert pe Raphinha pentru că ştiu că nu a făcut-o intenţionat. El îşi apără echipa naţională, echipa lui. Cu sau fără declaraţii, noi urma să ne facem jocul nostru, la fel şi ei. Îl iert, pentru că sunt absolut sigur că nu a intenţionat să rănească pe nimeni”.