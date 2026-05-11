În meciul transmis de VOYO, în care Luis Enrique a odihnit o mulțime de titulari din partida cu Bayern Munchen, PSG s-a impus târziu contra lui Brest, după un gol înscris de Desire Doue în minutul 82.

Rezultatul din El Clasico, primul lucru pe care a vrut să-l știe Luis Enrique după PSG - Brest 1-0

Cu două runde rămase de jucat din Ligue 1, PSG are 73 de puncte, 6 deasupra lui Lens. Parizienii au și un golaveraj mult mai bun decât cea de-a doua clasată, însă confirmarea matematică a titlului va veni runda următoare, în cazul în care nu vor pierde meciul direct cu Lens.

După meciul cu Brest, gândurile lui Luis Enrique s-au îndreptat însă către ceea ce se întâmplă la Barcelona, având în vedere că echipa la care a jucat și a antrenat disputa marele derby cu Real Madrid.

Antrenorul lui PSG i-a întrebat pe reporteri despre scorul din El Clasico și s-a bucurat după ce a auzit că Barcelona a învins Real cu 2-0, iar catalanii și-au asigurat matematic titlul de campioană.