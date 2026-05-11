Paris Saint-Germain se îndreaptă spre un nou titlu de campioană în Franța, după victoria la limită de duminică, 1-0 contra lui Brest.

În meciul transmis de VOYO, în care Luis Enrique a odihnit o mulțime de titulari din partida cu Bayern Munchen, PSG s-a impus târziu contra lui Brest, după un gol înscris de Desire Doue în minutul 82.

Rezultatul din El Clasico, primul lucru pe care a vrut să-l știe Luis Enrique după PSG - Brest 1-0

Cu două runde rămase de jucat din Ligue 1, PSG are 73 de puncte, 6 deasupra lui Lens. Parizienii au și un golaveraj mult mai bun decât cea de-a doua clasată, însă confirmarea matematică a titlului va veni runda următoare, în cazul în care nu vor pierde meciul direct cu Lens.

După meciul cu Brest, gândurile lui Luis Enrique s-au îndreptat însă către ceea ce se întâmplă la Barcelona, având în vedere că echipa la care a jucat și a antrenat disputa marele derby cu Real Madrid.

Antrenorul lui PSG i-a întrebat pe reporteri despre scorul din El Clasico și s-a bucurat după ce a auzit că Barcelona a învins Real cu 2-0, iar catalanii și-au asigurat matematic titlul de campioană.

"Suntem campioni în proporție de 99,9%, însă trebuie să remarcăm ceea ce Lens a reușit în acest sezon. A fost o echipă aflată la un nivel incredibil", a spus Luis Enrique, la conferința de presă.

Cu titlul de campioană ca și asigurat, PSG își îndreaptă gândurile către finala Champions League contra lui Arsenal. Meciul se joacă la Budapesta, pe 30 mai.

