Invitatul lui Andru Nenciu din ediția de luni a emisiunii „Poveștile SPORT.RO” este fostul mare fotbalist Iosif Rotariu (59 ani). Printre subiectele povestite de fostul mijlocaș român a fost și transferul său neașteptat la Galatasaray, în momentul în care juca încă la Steaua.

Iosif Rotariu: „Voiam să scap de ei, aveam oferte de la Anderlecht, Monaco!”



Iosif Rotariu a povestit cum a ajuns la un acord cu oficialii turci, pe care inițial voia să îi refuze, după ce primise și alte oferte din partea unor cluburi precum AS Monaco sau Atletico Madrid. Fostul mijlocaș le-a cerut oficialilor Galatei să îi ofere 100.000 de dolari la semnătură, fiind convis că va fi refuzat pe loc.

Spre surprinderea lui, conducătorii turci i-au oferit pe loc banii ceruți, iar el a acceptat propunerea.

„Am avut o înțelegere cu Galatasaray după multe, multe negocieri. Mă întâlneam la micul dejun la Intercontinental cu ei. La un moment dat, voiam să scap de ei, pentru că aveam ofertă de la Anderlecht, de la Monaco, de la Atletico Madrid, foarte multe variante.

Ca să scap de ei, pentru că atunci chiar nu voiam să merg în Turcia. Le-am zis că, dacă-mi dați 100.000 de dolari acum, semnez, dacă nu, am plecat și nu ne mai întâlnim. Eram ferm convins că nu-mi dau. Am stat 10 minute în hol cu fratele meu, am urcat la etajul 14, unde era președintele de la Gatalasaray, o doamnă de la ambasadă care a făcut o hârtie și o plăsuță plină cu dolari. Am mers la Timișoara cu avionul privat, am lăsat banii și m-am întors înapoi la București”, a povestit Iosif Rotariu la „Poveștile SPORT.RO”.