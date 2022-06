Invitatul lui Andru Nenciu din ediția de luni a emisiunii „Poveștile SPORT.RO” este fostul mare fotbalist al Rapidului și al naționalei României, Adrian Iencsi (47 ani). Antrenorul a făcut dezvăluiri din cariera sa, dar a vorbit și despre copilăria sa și modul în care a resimțit moartea tatălui său, care a reprezentat principalul punct de sprijin din carieră.

„El zâmbea tot timpul, nu l-am văzut niciodată supărat, foarte calm. Am primit o singură dată o palmă de la el și asta pentru că am jignit-o pe sora mea. Poate cât a fost în viață nu am conștientizat cât sprijin am avut din partea lui, ce energie puternică și forță am avut din ce îmi transmitea el. Acum, odată cu plecarea lui simt din plin, nu mă mai simt atât de sprijinit, protejat, lumea s-a schimbat pentru mine.

Tatăl meu a fost un sportiv apreciat în Piatra Neamț, dar nu voiam ca lumea să creadă că eu joc în echipă că a intervenit el, nu îmi plăcea. Cu toate astea, el venea ascunzându-se după copaci, dar nu spunea nimănui. El știa toate greșelile pe care le făceam și îmi explica pe hârtie ce ar trebui să fac, eram mijlocaș atunci. M-a ajutat, toată cariera mea i-o datorez în special lui”, a declarat Adrian Iencsi.

Adrian Iencsi: „Am insistat la domnul Rotaru să nu mai piardă vremea!”

Totodată, fostul antrenor de la Rapid a vorbit și despre Octavian Popescu (19 ani), unul dintre tinerii jucători de perspectivă ai României, pe care l-a avut sub comandă în momentul în care activa la echipele de juniori. Iencsi a dezvăluit că a fost unul dintre cei care a insistat la Mihai Rotaru pentru a-i oferi un contract fotbalistului care a reușit să se impună la FCSB, unde a fost transferat gratis, de la Universitatea Craiova.

„Tavi Popescu e un adevărat talent, a fost o surpriză și pentru mine când mi-a fost propus să îl aduc la Craiova, la echipa a doua, avea 17 ani, nu mi-a venit să cred când mi s-a spus că poate veni liber. L-am primit cu brațele deschise, eu îl cunoșteam, fiind antrenor la U19 la Rapid, el era la U17, i-am transmis multă încredere, a jucat meci de meci, a progresat foarte mult, a devenit mult mai puternic fizic, a căpătat forță, iar de la venirea lui Victor Pițurcă a făcut pasul la echipa mare, mă gândesc că ar fi putut rămâne.

A ajuns la FCSB, și eu am fost surprins la vremea aceea, mai ales pentru că am fost unul dintre cei care au insistat la domnul Rotaru să nu mai piardă vremea, să îl ia, pentru că va fi un jucător de echipa națională. Nu mai contează, nu mai vreau să vorbesc despre asta pentru că s-a vorbit mult, important e că a ajuns acolo unde a trebuit.

Exact cum am spus, a ajuns și la națională, acum depinde de el, să fie un tip serios, să se odihnească foarte bine, să aibă grijă la alimentație și dacă face lucrurile astea, cred că va ajunge un jucător de top în Europa.

Eu consider că e prea tânăr să plece acum, a devenit o certitudine la FCSB, dar încă nu este în deplină maturitate, mai are foarte mult de lucru, mai trebuie să își îmbunătățească controlul cu piciorul stâng, jocul cu capul. Odată cu meciurile în picioare va căpăta și experiență, dar trebuie să câștige cu echipa de club, să devină om de bază la națională, atunci ar putea ajunge la o echipă mare din Europa”, a adăugat antrenorul.

Răspunsul lui Adrian Iencsi când a fost întrebat dacă va mai antrena Rapidul



Întrebat în secțiunea „Întrebările fulger” a emisiunii dacă o va mai antrena pe Rapid vreodată, Adrian Iencsi a oferit un răspuns sincer.

„Dacă mă întrebai imediat după ce am plecat de la Rapid aș fi spus că nu, dar iubesc atât de mult această echipă, aceste culori, probabil că în viitor mi-aș dori să mai antrenez acolo”, a spus fostul jucător.