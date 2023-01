Zăvăleanu a clarificat tot! Ce a spus despre jucătorii de la Dinamo, despre Ovidiu Burcă și despre bani

Administratorul judiciar al clubului Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a vorbit despre situația de la Dinamo și a evidențiat faptul că totul este în regulă acum și că speră că nu vor mai exista probleme pe viitor.

Zăvăleanu a clarificat tot! Ce a spus despre jucătorii de la Dinamo, Burcă și despre bani

De asemenea, Zăvăleanu a mai adăugat câteva cuvinte și despre criticile aduse antrenorului Ovidiu Burcă, dar și despre posibilii intvestitori.

„(n.r. Cum e situația de la Dinamo?) Toate lucrurile neplăcute au încetat, s-au resetat și de acum ne ocupăm de muncă. Mai devreme sau mai târziu trebuie să vină (n.r. și banii). Noi facem eforturi în acest sens. S-a achitat un salariu, urmează să intre banii după Sorescu și să revenim.

Am mai avut discuții telefonice cu ei (n.r. jucătorii), am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Cred că lucrurile puteau fi gestionate puțin altfel, dar din nefericire a fost așa cum a fost și acum nu mai putem întoarce timpul înapoi.Noi am comunicat în această perioadă, nu cred că mai e cazul de lămuriri suplimentare. Ne-am lămurit toți, eu sper să fie ok începând de astăzi. (n.r. Trebuia Burcă să iasă să vorbească) Acum, nu suntem chiar în comunism, încât să le interzicem oamenilor să vorbească. Mi se pare în regulă să-și pună punctul de vedere, are o opinie, trebuie să și-o exprime. Nu știu de ce a fost așa criticat.

(n.r. Cum sunt discuțiile cu eventuali investitori?) Există discuții cu mai mulți posibili investitori, însă totul este grevat de ceea ce se întâmplă cu planul de reorganizare, să fie fiabil pentru planul financiar. Toți vor să vadă ce se va întâmpla, dar există numeroase discuții în tot felul de părți”, a spus Zăvăleanu, prezent la amicalul Dinamo - CS Păulești.

Formația antrenată de Ovidiu Burcă a jucat la Buftea împotriva celor de la CS Păulești din Liga 3. Dinamo nu a reușit să treacă de echipa lui Vali Lazăr în primul meci al anului. Tabela a rămas nemodificată din primul, până în ultimul minut: 0-0.