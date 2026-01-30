Fundașul central în vârstă de 28 de ani traversează o perioadă agitată la campioana României. Deși este cotat la 3 milioane de euro și a bifat 32 de apariții în acest sezon, viitorul său în tricoul roș-albastru este pus sub semnul întrebării. Publicația Kickoff a tratat pe larg subiectul, analizând posibila mutare a apărătorului în SuperLig, la Gaziantep, echipă care îl are în vizor.



Jurnaliștii sud-africani au punctat faptul că speculațiile privind transferul fundașului au apărut pe fondul situației tensionate prin care trece fotbalistul campioanei, situație marcată de poziția dezamăgitoare a echipei în clasament, locul 11 după 23 de etape.



„Presiune și critici dure la București”



„Ultimele informații au indicat faptul că produsul celor de la Kaizer Chiefs ar putea fi pe picior de plecare, clubul turc Gaziantep FK monitorizând situația jucătorului. Internaționalul sud-african a atras interesul clubului și nu este exclus să plece, întrucât viitorul său la FCSB pare incert. Această speculație apare pe fondul presiunii crescute și a criticilor dure îndreptate către Ngezana din partea patronului Gigi Becali dar și a altor oameni din fotbal”, notează sursa citată mai sus.



Gigi Becali a negat existența unei oferte concrete în acest moment, însă a lăsat ușa deschisă către un transfer, susținând că orice jucător este de vânzare în momentul de față.



Rămâne de văzut dacă zvonurile privind transferul lui Ngezana în Turcia se vor concretiza. Până atunci fundașul și FCSB vor trebui să înfrunte Csikszereda duminică, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 24 din Superliga.

