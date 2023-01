Giuleștenii au învins-o categoric pe Sepsi, scor 3-0, și au urcat deasupra FCSB-ului în campionat, fiind la doar patru puncte de liderul Farul, dar cu un meci în minus.

Marius Șumudică, rapidist convins: „Fără pic de ironie!” Ce spune despre lupta la titlu

Fost antrenor la Rapid în perioada iunie 2010 - aprilie 2011, Marius Șumudică a precizat că speră ca formația din Giulești să se califice în cupele europene și, totodată, a evidențiat că are șanse să se lupte la câștigarea Superligii.

„Eu sper să joace în cupele europene și să joace la campionat. Pentru mine, Rapidul în momentul a luat o opțiune serioasă și să se bată la campionat. (n.r. asta ar fi încununarea celor 100 de ani de existență, să joace în cupele europene?) Da, cred că ar fi minimul să joci în cupele europene și fără pic de ironie cred că se pot bate la campionat”, a spus Marius Șumudică.

Ce a declarat Adrian Mutu după Rapid - Sepsi 3-0

"Am avut un start foarte bun, echipa a stat foarte bine în teren, vreau să îi felicit, pentru că au respectat tactica. I-am surprins puțin, pentru că nu ne-am avântat peste ei, am așteptat puțin. În ultimele meciuri el a băutut penalty-urile, e treaba lui de atacant să marcheze goluri. Întâlnind o echipă puternică am jucat spectaculos, ne-am apărat bine. Giuleștiul este una dintre părțile noastre, în spate cu publicul echipa se exprimă alt fel, sunt împinși de la spate de suporteri.

Costache încă nu are ritm și 90 de minute, venind după o pauză de trei luni și jumătate. Și cei care au intrat și-au făcut datoria. Nu facem transferuri doar de dragul de a face, ne gândim bine la ce jucători vrem să aducem, pentru că vrem să ne ajute acum, nu la vară. Vor mai veni jucători, dar las clubul să anunțe. Ne ducem la Cluj cu gândul de a câștiga, ne așteaptă un meci greu, în condiții grele", a spus Adrian Mutu la finalul partidei, la DigiSport.

Cu această victorie, Rapid a urcat pe locul trei, cu 41 puncte, la trei puncte distanță de următoarea clasată, CFR Cluj, care are un meci mai puțin. Sepsi OSK a rămas pe locul șase, dar poate fi depășită de Petrolul dacă ploieștenii vor câștiga meciul cu CS Miovei. În următoarea etapă, Rapid va juca în deplasare cu Universitatea Cluj, în timp ce Sepsi va primi vizita celor de la FCU Craiova.