CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').

Daniel Pancu, mulțumit cu victoria chiar dacă a fost vocal pe bancă: „Fac precum o maimuță”



Daniel Pancu a vorbit despre ce înseamnă această victorie pentru CFR Cluj, care se apropie de zona play-off-ului. Antrenorul ardelenilor a explicat de ce și-a schimbat atitudinea în repriza a doua.

„V-am spus înainte de joc. Mă uit la meciuri întregi ale echipelor pe care le întâlnim. E o echipă care joacă în multe meciuri ca o echipă de jumătatea clasamentului. E o echipă cu salarii foarte mici, dar principiile lor, au un mod în care construiesc, cum atacă spațiile. Adevărul e că ei joacă și fără presiune. Una peste alta, se vede un joc antrenat. E o echipă antrenată. Asta i-am spus lui Mihai la final.

Eu glumeam cu conducerea, Alibek e profilul pe care l-am căutat. Am crezut că vom fi mai câștigați cu el decât atunci când era Louis. Louis e un jucător care ne debloca meciul, Alibek în economia jocului e foarte important, toate aceste dueluri câștigate, venim cu fața la joc, lucru care nu se întâmpla în trecut. Cred că avem niște atacanți de mare calitate.

Acum vorbesc cu jumătate de gură. În teorie, programul e mai ușor decât atunci când am venit eu. Am avut meciuri cu primele echipe și FCSB. Acum jucăm care pe care, putem pronunța cuvântul, turbulențe o să mai fie că nu putem bate tot, nu că m-ar deranja.

Am mare încredere în jucători, acesta e un defect, dar l-am mai corectat. Câteodată fac precum o maimuță pe bancă. Sunt niște lucruri simple pe care le spun... Când fac precum maimuțele, e pentru că jucătorul a vorbit altfel.

E un defect. Emoțiile nu pot fi controlate, suntem la fotbal. În prima repriză nu m-am implicat foarte mult și apoi am făcut iar cum am zis.”, a spus Daniel Pancu.

În urma acestei victoirii, CFR Cluj a urcat pe poziția a opta în clsamentul Superligii, iar trupa lui Daniel Pancu se află în acest moment la un puct de ultiumul loc ce duce în play-off, dar are și un meci în plus.

