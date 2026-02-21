Adi Mutu are un trecut atât dinamovist, ca jucător, cât și rapidest, ca antrenor. ”Briliantul” a analizat derby-ul din etapa 28 și a tras concluziile.

Adi Mutu: ”Ar fi un scenariu groaznic pentru Rapid, inimaginabil, să nu prindă play-off-ul!”

Fostul mare atacant crede că Dinamo are un avantaj datorat prestațiilor din ultima perioadă, în ciuda faptului că Rapid are statut de gazdă pe Arena Națională. Rapid încă nu este calificată matematic în play-off, iar Mutu este de părere că ar fi un dezastru în Giulești, dacă echipa patronată de Dan Șucu nu ar încheia în primele șase echipe sezonul regulat.

”Rapid – Dinamo e un derby, nu cred că este o favorită clară în acest meci. Poate ar avea un plus de 10% Dinamo, însă e un meci echilibrat. Putem spune că Dinamo e favorită prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, dar și a jocului frumos din ultimul timp.

Cred că ar fi un scenariu groaznic pentru Rapid, inimaginabil, să nu prindă play-off-ul. Matematic este posibil, însă practic este foarte greu. Ar trebui să fie multe echipe cu același număr de puncte”, a spus Mutu la Fanatik.

”Briliantul” a vorbit și despre lupta pentru play-off. Chiar dacă FCSB nu mai este la mâna ei în lupta pentru calificare, Mutu este de părere că roș-albaștrii vor juca din nou în play-off, mai ales că în ultima perioadă echipele pe care FCSB trebuie să le devanseze au fost urmărite de ghinion atunci când a venit vorba despre arbitraje.

”Eu zic că primele trei echipe sunt deja în play-off. Etapa aceasta sunt niște meciuri incredibile pentru lupta la play-off, locurile 4, 5 și 6. CFR a făcut pași importanți în ultimele etape, față de FCSB care e întârziere și cred că are șanse mari să rateze play-off-ul.

Sunt mici șansele ca FCSB să fie în play-off. Procentele spun totul, nu au nici 30% șanse să pătrundă. Ar fi o bombă ca FCSB să joace în play-out, dar eu cred că Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB vor intra în play-off. Sunt multe urmăritoare, însă singura echipă care poate câștiga trei din trei este FCSB.

FC Argeș a avut ghinion cu acea decizie. Am văzut că Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape. Nu îi încălzește pe nimic pe piteșteni că a fost suspendat Petrescu, a rămas înfrângerea. Ar fi ajutat și un punct, erau acolo sus. Nu e ușor pentru FC Argeș, e păcat, pentru că au avut un sezon extraordinar.

FC Argeș are două victorii la îndemână. Teoretic, pe lângă meciul cu Dinamo, celelalte două le poate câștiga. E greu și cu Farul, nu e ușor. E o echipă care se transformă, nu și-a găsit încă o constanță. Eu cred că FCSB va intra pe ultima sută în play-off. Ar fi ceva incredibil să nu intre. Dacă FCSB nu ar intra în play-off, anul acesta va fi interesant și play-out-ul. Ar fi rușinos să nu intre”, a adăugat Mutu.

Clasamentul din Superliga României