Vukusic, foarte aproape sa semneze cu Sepsi! Decizia luata de fotbalist in ultimul moment! Ce spun sefii clubului

Laszlo Dioszegi a povestit cum Ante Vukusic i-a dat "teapa" conducatorului lui Sepsi pentru a semna cu FCSB.

Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi a vorbit despre cum a fost pe punctul de a-l aduce pe Ante Vukusic la echipa covasneana, insa croatul i-a pacalit pe oficialii din Sfantu Gheorghe.

Ante Vukusic a semnat liber de contract cu FCSB in iarna acestui an, iar jucatorul croat nu s-a adaptat la echipa condusa de Toni Petrea.

Patronul echipei covasnene sustine ca s-a inteles cu Ante Vukusic si i-a trimis si un contract pe mail, ii luase chiar si bilet pana in Romania, insa din momentul in care acesta a ajuns in tara nu le-a mai raspuns oficialilor lui Sepsi.

Diferenta majora fata de contractul pe care il primise Vukusic la FCSB fata de cel de la Sepsi era salariul. Dioszegi ii oferise cu 1.000 de euro mai putin, decat echipa patronata de Gigi Becali.

"Un intelept batran mi-a zis odata: «daca cineva pacaleste fotbalul, si fotbalul o sa-l pacaleasca pe el». Vukusic a facut un lucru regretabil. I-am cumparat noi biletul de avion, pentru a veni la Sfantu Gheorghe. A aterizat la Bucuresti si a uitat sa mai vina la Sfantu Gheorghe. Uite ca la FCSB a jucat zece minute in tot campionatul.

Avea totul pregatit, numai ca nu am semnat contractul prin email, pentru ca degeaba semnam prin email. Asa am facut si cu jucatorul Sin, care a semnat prin email, dar mi-au zis ca nu mai e valabil si a semnat personal cu Dinamo. Atunci i-am zis lui Vukusic: «hai, iti trimitem biletul de avion, te asteptam la aeroport, vii sa facem vizita medicala si semnezi». A venit in Romania, numai ca a ramas la FCSB. Si nici pana in ziua de azi nu a platit biletul de avion.

Nu e vorba ca pe noi ne duce in mormant un bilet de avion, dar ca om… N-a mai raspuns la telefon, a dat block la toate apelurile si sms-urile. Uite ca fotbalul l-a pedepsit. Eu consider ca orice jucator, care nu este corect, isi primeste rasplata de sus, chiar daca eu nu sunt un mare crestin.

Noi am inceput negocierile cu Vukusic, apoi agentul lui a spus si FCSB-ului ca are un atacant bun. Asa sunt agentii, ei duc fotbalistul unde primeste bani mai multi si unde cred ca are un viitor mai stralucit. Aici a gresit si jucatorul, si agentul. Dar uite ca, la FCSB, a primit un contract de o jumatate de an. La noi, avea un contract de doi ani si jumatate. Nici banii nu erau mult mai jos decat la Steaua. Cred ca, la noi, avea 9.000, iar, la FCSB, 10.000" a declarat Laszlo Dioszegi pentru Pro Sport.