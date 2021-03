"Vorbesti de mine sa dai bine la suporterii de la Sud!" Becali, replica DURA pentru unul dintre fostii sai jucatori: "Voiai sa pleci pe trei lei? Noi suntem prosti?!"

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Gigi Becali continua 'razboiul' declaratiilor inainte de duelul de soc din Liga 3. Patronul FCSB a comentat declaratiile facute de managerul CSA Steaua, George Ogararu, care a avut o reactie dura in urma afirmatiilor facute de MM Stoica.

Finantatorul liderului din Liga 1 a spus ca Ogararu a incercat sa creeze tensiune intre el si Mihai Stoica prin declaratiile facute.

"Cu George Ogararu nu am nimic. Stiu ca are suflet bun si a facut si el gesturi de caritate. L-a ajutat mult si pe Nesu, dar nu cauta sa provoci scandaluri cu mine si cu Meme. Stii bine in ce scandal ai vrut sa il bagi azi pe Meme, ca s-a luat el de singurul fotbalist de culoare de la voi.

Unde ai vrut sa duci discutia? Nu e frumos. Da, ai dreptate. Am facut profit cu tine. Am luat trei milioane de la Ajax, dar ce voiai tu? Sa pleci pe trei lei? Adica noi romanii suntem prosti, iar olandezii destepti? Le-am bagat eu mana cu japca in buzunar celor de la Ajax?", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Totodata, patronul FCSB a facut si o dezvaluire din perioada in care Ogararu juca la echipa sa. Becali a marturisit ca acesta nu a dorit sa puna mana pe banner-ul pe care jucatorii l-au afisat pentru finantator, in perioada in care era cercetat pentru dosarul 'Valiza'.

"Eu nu iti port, tata, dusmanie. Vorbesti acum de mine ca sa dai bine la suporterii de la Sud. Atunci nu ai vrut sa pui mana pe bannerul ala de sustinere pentru mine, stii tu. Lasati ca stie George la ceea ce ma refer eu. Dar noi sa fim sanatosi", a adaugat patronul.