Becali, raspuns TRANSANT dupa ce a fost reabilitat! Ce a spus despre o posibila revenire in politica 

Gigi Becali (62 ani) a fost reabilitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Condamnat in dosarele Valiza, Schimbul de terenuri cu MApN si Sechestrarea de persoane, patronul FCSB cererea patronului FCSB de reabilitare a fost admisa de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Becali a petrecut aproape doi ani in inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat, iar in aprilie 2015 a fost eliberat. Dupa ce ICCJ i-a refuzat primele doua cereri de reabilitare, finantatorului i-a fost aprobata cea de-a treia.

"Admite cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de petentul Becali George. Dispune reabilitarea judecatoreasca a persoanei condamnate Becali George cu privire la:

-pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.1476 din 19.10.2011, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia penala, definitiva prin decizia penala nr.23 din 11 februarie 2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 5 Judecatori -pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.588 din 17.04.2012, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala, definitiva prin decizia penala nr.156 din 04.06.2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 5 Judecatori -pedeapsa de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.830 din 24.05.2012, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala, definitiva prin decizia penala nr.124 din 20.05.2013, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul de 5 Judecatori contopite in pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.539 din data de 27 iunie 2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia penala, ramasa definitiva prin decizia penala nr.2179 din data de 26 noiembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti", se arata in decizie.

Odata cu reabilitarea, Gigi Becali a primit din nou dreptul de a alege si de a fi ales in functii publice. Intrebat daca ia in calcul o posibila revenire in lumea politica, patronul a raspuns transant.

"Sa candidez? Doamne, fereasca-ne! Vrei sa mai fac alta puscarie? Candidezi, faci puscarie! Au voie sa candideze doar oamenii lor. Daca nu esti cu ei, n-ai voie sa candidezi", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.

