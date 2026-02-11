Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă.

„Mi-am dat seama că aceasta este femeia vieţii mele şi că nu pot trăi toată viaţa ascunzându-i acest secret. Singura mea soluţie este să-i spun totul şi să pun toate cărţile pe masă, sperând că ea mă va iubi în continuare”, a declarat Laegreid. "Am făcut asta pentru ea, iar acum în faţa întregii lumi. Nu am nimic de pierdut".

La scurt timp după ce a cucerit medalia de bronz, biatlonistul a făcut dezvăluirea pentru postul norvegian NRK.

„Există cineva cu care aş fi vrut să împărtăşesc acest moment, dar care probabil nu se uită astăzi la televizor. Acum şase luni am întâlnit iubirea vieţii mele – cea mai frumoasă şi mai bună persoană din lume”, a spus el „Acum trei luni am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea şi am înşelat-o”, a adăugat el cu lacrimi în ochi. „I-am spus despre asta acum o săptămână. A fost cea mai groaznică săptămână din viaţa mea.”

Ulterior, într-un interviu cu VG, Laegreid și-a implorat fosta iubită să îi acorde o a doua şansă: ”I-am spus acum o săptămână, iar apoi s-a terminat, desigur. Nu sunt gata să renunţ... Îmi asum consecinţele pentru ceea ce am făcut, regret din toată inima”.

Se pare însă că replica fostei sale iubite nu este chiar cea pe care și-ar fi dorit Laegreid să o audă.

”Chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi, este greu să ierți. Nu am ales să fiu pusă în această situație și este dureros să trebuiască să trec prin asta. Am ținut legătura, iar el este conștient de opiniile mele în această privință”, a spus femeia care a preferat să rămână în anonimat.

Laegreid a șocat cu declarația sa

Expertul NRK în biatlon, Johannes Thingnes Boe, care a câştigat patru medalii de aur la Beijing, a fost şocat de momentul ales de Laegreid pentru a-şi exprima sentimentele.

„A fost o surpriză totală. Acţiunea lui a fost greşită – am văzut un băiat copleşit de remuşcări stând acolo. Din păcate, momentul, locul şi sincronizarea au fost total nepotrivite”, a spus Boe, fost coechipier al lui Laegreid, în timpul emisiunii NRK.

„La Sturla, emoţiile sunt toate la suprafaţă, nu le poate ascunde”, a adăugat Boe. „Cred că pur şi simplu a explodat. Nu ştiu dacă a planificat asta şi nu ştiu cum vede el acel comportament în retrospectivă.”