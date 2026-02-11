GALERIE FOTO A venit răspunsul iubitei, după ce medaliatul olimpic a recunoscut în direct că a înșelat-o

A venit răspunsul iubitei, după ce medaliatul olimpic a recunoscut în direct că a înșelat-o Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moment incredibil la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: după ce a cucerit o medalie olimpică, a recunocut că și-a înșelat iubita.

TAGS:
milano-cortinajocurile olimpice 2026Sturla Holm LaegreidJocurile Olimpice de Iarna
Din articol

Norvegianul Sturla Holm Laegreid, medaliat cu bronz marţi la biatlon, la Jocurile Olimpice de iarnă, a făcut după concurs o mărturisire surprinzătoare. El a recunoscut că şi-a înşelat iubita şi i-a cerut în mod deschis să îi mai acorde o şansă.

Și-a primit răspunsul după ce a recunoscut că și-a înșelat iubita după ce a câștigat o medalie olimpică

  • Sturla holm 28
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mi-am dat seama că aceasta este femeia vieţii mele şi că nu pot trăi toată viaţa ascunzându-i acest secret. Singura mea soluţie este să-i spun totul şi să pun toate cărţile pe masă, sperând că ea mă va iubi în continuare”, a declarat Laegreid. "Am făcut asta pentru ea, iar acum în faţa întregii lumi. Nu am nimic de pierdut".

La scurt timp după ce a cucerit medalia de bronz, biatlonistul a făcut dezvăluirea pentru postul norvegian NRK.

Există cineva cu care aş fi vrut să împărtăşesc acest moment, dar care probabil nu se uită astăzi la televizor. Acum şase luni am întâlnit iubirea vieţii mele – cea mai frumoasă şi mai bună persoană din lume”, a spus el „Acum trei luni am făcut cea mai mare greşeală din viaţa mea şi am înşelat-o”, a adăugat el cu lacrimi în ochi. „I-am spus despre asta acum o săptămână. A fost cea mai groaznică săptămână din viaţa mea.

Ulterior, într-un interviu cu VG, Laegreid și-a implorat fosta iubită să îi acorde o a doua şansă: ”I-am spus acum o săptămână, iar apoi s-a terminat, desigur. Nu sunt gata să renunţ... Îmi asum consecinţele pentru ceea ce am făcut, regret din toată inima”.

Se pare însă că replica fostei sale iubite nu este chiar cea pe care și-ar fi dorit Laegreid să o audă.

Chiar și după o declarație de dragoste în fața întregii lumi, este greu să ierți. Nu am ales să fiu pusă în această situație și este dureros să trebuiască să trec prin asta. Am ținut legătura, iar el este conștient de opiniile mele în această privință”, a spus femeia care a preferat să rămână în anonimat.

Laegreid a șocat cu declarația sa

Expertul NRK în biatlon, Johannes Thingnes Boe, care a câştigat patru medalii de aur la Beijing, a fost şocat de momentul ales de Laegreid pentru a-şi exprima sentimentele.

A fost o surpriză totală. Acţiunea lui a fost greşită – am văzut un băiat copleşit de remuşcări stând acolo. Din păcate, momentul, locul şi sincronizarea au fost total nepotrivite”, a spus Boe, fost coechipier al lui Laegreid, în timpul emisiunii NRK.

La Sturla, emoţiile sunt toate la suprafaţă, nu le poate ascunde”, a adăugat Boe. „Cred că pur şi simplu a explodat. Nu ştiu dacă a planificat asta şi nu ştiu cum vede el acel comportament în retrospectivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
ULTIMELE STIRI
Belinda Balluku, vicepremierul Albaniei, mărul discordiei în Albania! Proteste violente din cauza corupției
Belinda Balluku, vicepremierul Albaniei, mărul discordiei în Albania! Proteste violente din cauza corupției
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa

Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa

„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!”

„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!”

E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“

E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“

Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Gianluigi Buffon, laude pentru „perla” lui Cristi Chivu: „Va avea o carieră superbă!”

Gianluigi Buffon, laude pentru „perla” lui Cristi Chivu: „Va avea o carieră superbă!”



Recomandarile redactiei
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Belinda Balluku, vicepremierul Albaniei, mărul discordiei în Albania! Proteste violente din cauza corupției
Belinda Balluku, vicepremierul Albaniei, mărul discordiei în Albania! Proteste violente din cauza corupției
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Alte subiecte de interes
Ce loc a obținut România la sărituri cu schiurile. Cea mai bună clasare obținută până acum!
Ce loc a obținut România la sărituri cu schiurile. Cea mai bună clasare obținută până acum!
Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum”
Campioana olimpică de la Milano-Cortina a primit o nouă medalie de aur după ce a ciobit-o pe prima: ”Trebuie să fac asta acum”
A luat medalia la JO de iarnă, iar apoi și-a deschis sufletul: ”Am greșit că mi-am înșelat iubita”
A luat medalia la JO de iarnă, iar apoi și-a deschis sufletul: ”Am greșit că mi-am înșelat iubita”
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
CITESTE SI
Instanța Supremă îl „pârăște” pe Bolojan la Curtea de Justiție a UE. Legea pensiilor speciale i-ar discrimina pe magistrați

stirileprotv Instanța Supremă îl „pârăște” pe Bolojan la Curtea de Justiție a UE. Legea pensiilor speciale i-ar discrimina pe magistrați

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap

stirileprotv „Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap

După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani

stirileprotv După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!