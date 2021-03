"FCSB nu are sanse reale la titlu!" Verdict DUR pentru echipa lui Gigi Becali! Ce le lipseste ros-albastrilor in lupta pentru trofeul Ligii 1

FCSB o intalneste pe UTA Arad in deplasare, sambata, de la ora 20:00.

Cu 4 etape inainte de finalul sezonului regulat, Helmut Duckadam a dat un verdict dur pentru ros-albastri.

Fostul portar este de parere ca echipa lui Toni Petrea nu va reusi sa castige titlul in acest sezon, marea problema a celor de la FCSB fiind lipsa unui joc de echipa.

Cu toate astea, Duckadam o vede favorita pe FCSB in duelul de la Arad:

"Nu pot sa spun ca am o favorita la acest meci, chiar daca sunt din Arad. UTA nu joaca bine acasa, a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, asa ca FCSB are prima sansa. Totusi, UTA are pentru ce sa lupte si chiar se poate gandi sa prinda play-off-ul, daca va castiga sambata.

Chiar daca se va impune, cred ca FCSB n-are cu adevarat sanse la titlu. Eu in continuare nu vad acolo un joc de echipa. De fapt, el este inexistent, lipseste cu desavarsire, am vazut asta cu totii si la meciul cu Gaz Metan", a declarat Helmut Duckadam, potrivit ProSport.

FCSB face deplasarea la Arad cu un charter, pe care Gigi Becali l-a inchiriat astfel incat jucatorii sai sa nu petreaca 7 ore in autocar. Aceeasi masura a fost luata de patronul echipei si pentru deplasarea de la Botosani, cand echipa a mers pana la Suceava cu avionul, iar de acolo la Botosani a facut un drum de doar o ora cu autocarul.

Meciul dintre UTA Arad si FCSB este programat sambata, de la ora 20:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.