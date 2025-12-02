FCSB a început deja reconfingurarea lotului, în vederea părții secunde din acest sezon. În acest context, a fost adus Andre Duarte (28 de ani), mutare care anunță și o plecare, așa cum Sport.ro a explicat aici.

Cert e că, în pauza de iarnă, vor fi multe schimbări în lotul pregătit de cuplul Pintilii – Charalambous. Mihai Stoica a confirmat aici că FCSB pregătește mai multe transferuri. Până să vedem cine va mai sosi în lotul roș-albaștrilor, putem consemna o retragere forțată. Cea a lui Vlad Chiricheș (36 de ani).

Gigi Becali despre Vlad Chiricheș: „Nu mai are viteză“

Marginalizarea veteranului a început din vară. Când Gigi Becali l-a scos de pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League. Ca să vedem când a apărut Chiricheș ultima dată în echipa bucureștenilor, trebuie să căutăm în arhivă. Mult și bine! Pe 28 septembrie, fostul internațional a fost pe teren, în FCSB – Oțelul (1-0), meci în care a jucat 56 de minute.

Per total, Chiricheș a avut 15 partide, la FCSB, în actuala campanie, însă, din ce a povestit Gigi Becali, sunt șanse minime ca Vlad să atingă borna 20. Pentru că urmează „pensionarea“ sa. Cu forță!

„Dacă vrea, îi dau o funcție în cadrul clubului, cum vrea el, nu ştiu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în cupă (n.r. – miercuri, în meciul din deplasare cu UTA). Pentru că nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă titularii acolo, la Arad. Dacă îl bagi pe Chiricheş în centru, când vrei să ţii de rezultat, aşa cum e el, mai bătrân, mai lent, îţi ia mingea, o mai gâdilă puţin. La Chiricheş nu se pune problema de fotbalul pe care îl are şi din naştere, şi de cunoaştere. Singura lui problemă este de viteză, trupul lui nu mai are viteză. E vârsta, în cazul lui“, a spus Becali, la Fanatik.

