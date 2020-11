Rapid a pus ochii pe antrenorul unei rivale din Liga 2! Pe cine vor sa convinga sa revina in Giulesti in lupta pentru promovare

Rapid este pe locul 5 in clasamentul Ligii a 2-a, obtinand un singur punct dupa meciul cu CSM Resita, scor 0-0.

Remiza a fost al patrulea meci consecutiv in care Rapid nu este invinsa, dar poate fi considerat un pas gresit in lupta pentru promovare, in conditiile in care CSM Resita este pe locul 17 in acest moment, fiind una dintre codasele clasamentului.

Pentru a ataca promovarea in Liga 1 mai puternica, echipa din Giulesti este in continuare in cautarea unui antrenor. Potrivit Telekom Sport, cel pe care vor sa-l convinga sa revina pe banca Rapidului este Viorel Moldovan.

Actualul tehnician al celor de la Petrolul a pierdut ultimele 3 meciuri, riscand sa fie inlocuit de oficialii ploiesteni. In cazul in care ar fi inlaturat de la echipa, Rapid este pregatita sa ii faca o oferta.

De-a lungul carierei de antrenor, Viorel Moldovan a contribuit, in sezonul 2013/14, la promovarea Rapidului, iar recent a ajutat-o si pe Chindia Targoviste sa promoveze in Liga 1.

Moldovan le-a pregatit pana acum pe FC Vaslui, FC Brasov, Sportul, Rapid, Romania U21, Auxerre, Chindia si Petrolul.