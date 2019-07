Cele mai mari premii din istoria US Open! Cecul URIAS pe care il poate primi Simona Halep daca va castiga al treilea titlu de Grand Slam

Simona Halep a castigat Roland Garros si Wimbledon, iar acum fanii asteapta un succes si la US Open.

Simona Halep ar putea castiga un premiu urias daca va triumfa si la US Open. Organizatorii au anuntat premiile pentru editia din acest an, iar castigatorii probelor de simplu vor primi un cec in valoare de 3.850.000 de dolari. Sunt cele mai mari premii din istoria competitiei.

Finalistii probelor de simplu vor primi 1.9 milioane de dolari, iar semifinalistii vor incasa 960.000 de dolari. Doar pentru calificarea in primul tur sportivii vor primi un cec in valoare de 58.000 de dolari.

US Open se va dispuita in perioada 26 august-8 septembrie.