Fostul selecționer s-a stins din viață marți, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, în urma unor probleme cardiace și a unor accidente vasculare ischemice. Reprezentanții unității medicale au transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20:30, adăugând un scurt omagiu în comunicatul oficial: „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național”.

Jurnalistul Gaetano Mocciaro i-a dedicat un editorial amplu tehnicianului român, în care a explicat impactul pe care „Il Luce” l-a avut în fotbalul internațional și moștenirea tactică pe care acesta o lasă. Potrivit jurnalistului italian, deși nu a câștigat trofee majore în Serie A, inovațiile aduse de Lucescu au schimbat modul în care echipele se pregătesc.

„Cine l-a avut ca antrenor l-a adorat, președinții italieni un pic mai puțin, judecând după parcursul din Serie A. Cu toate acestea, în străinătate a făcut furori”, a notat jurnalistul pe TMW.

Pionierul analizei de meci în Italia

Mocciaro subliniază în articolul său că tehnicianul român a fost cu decenii înaintea timpului său, fiind responsabil pentru introducerea în Peninsulă a rolului analistului de meci, odată cu sosirea sa la Pisa, în 1990.

„A adus în Italia figura analistului de meci. Un inovator, expert, inteligent, abil. Care cunoștea calitățile și defectele adversarului, în cele mai mici detalii. Cu ajutorul preparatorului fizic de atunci, Adriano Bacconi, a cerut și a obținut rapoarte care să studieze în toate nuanțele mișcările oricărui jucător advers, până acolo încât a sugerat crearea unui software care să digitalizeze mișcările din teren”, a precizat sursa citată.

În galeria titanilor, alături de Guardiola și Ferguson

Mircea Lucescu a făcut istorie la cluburi precum Galatasaray, Beșiktaș sau Șahtior Donețk, echipă pe care Gaetano Mocciaro o numește „creația sa poate cea mai frumoasă”.

„Vitrina sa indică 38 de trofee. Doar Pep Guardiola și Sir Alex Ferguson au făcut mai mult. Întoarcerea sa la conducerea României a fost ultimul act de iubire pentru țara sa”, au încheiat jurnalistul italian.