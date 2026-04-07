Președintele Nicușor Dan a reacționat la scurt timp după ce Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer.

Mesajul președintelui Nicușor Dan după moartea lui Mircea Lucescu

"Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!", se arată în comunicatul publicat de Administrația Prezidențială.

A reacționat și premierul Ilie Bolojan

După președinte, a venit și rândul premierului Ilie Bolojan să transmită un mesaj în memoria lui Ilie Bolojan:

"Premierul Ilie Bolojan: Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!

Dumnezeu să îl ierte!", a transmis premierul Ilie Bolojan.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani

Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat de presă în care a confirmat moartea legendarului antrenor.

”Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național.

Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar de Urgență București.

Deși în urmă cu doar câteva zile se afla pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia, scor 0-1, în urma căruia România a ratat calificarea la Cupa Mondială, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid.

Pe 29 martie, chiar înaintea amicalului cu Slovacia, tehnicianului i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, după ce a suferit o aritmie cardiacă, însă a fost resuscitat de medicii echipei naționale și transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde i s-a montat un defibrilator.

După câteva zile, starea fostului selecționer părea că se ameliorase, însă chiar în ziua în care trebuia externat, vineri, pe 3 apriie, acesta a făcut un infarct miocardic acut. Medicii l-au resuscitat, însă starea antrenorului s-a deteriorat rapid și a fost mutat la ATI, în comă indusă, unde a fost susținut de aparate.