Un fost jucator de la Dinamo este dispus sa ajute echipa! "Daca voi fi cautat de ei, vom sta la discutii! Sunt multe de pus la punct!"

Un antrenor roman se autopropune la Dinamo in plina criza.

Gigi Multescu s-a aratat dispus sa revina in Stefan cel Mare pentru a ajuta echipa pe care o iubeste.

"Ce mai poate fi de comentat legat de situatia actuala a lui Dinamo. Se bate mult apa in piua. Nu dau consultatii prin presa… Ca sa glumim putin, ca si dacii glumeau in fata mortii…

Este o situatie foarte grea, dar nu sunt eu in masura, din exterior, sa vorbesc de jucatori. Ei stiu cel mai bine ce parametri au. Pana nu sunt contactat, nu am ce sa discut. Dinamo are antrenor si trebuie respectat.



Daca voi fi cautat de ei, ne punem la discutii si vedem, sunt multe aspecte de luat in calcul", a declarat antrenorul care a mai stat pe banca tehnica a lui Dinamo de 3 ori pana acum, in 1990/91, 2008 si 2013.

Reamintim ca, dupa meciul cu FC Voluntari, Mihalcea a declarat ca situatia lui Dinamo nu este dezastruoasa, el continuand sa fie optimist in ciuda faptului ca echipa este pe ultimul loc in playout, riscand retrogradarea.