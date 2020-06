Dinamo si umilinta la care a fost supus Gheorghe la club! Dezvaluiri din interior despre killer-ul 'cainilor': "Au spus ca e un copil fara valoare!"

Dinamo a ajuns la a treia infrangere consecutiva in playout si ocupa ultimul loc in clasament.

"Cainii" au pierdut si cu Voluntari, dupa infrangerile rusinoase cu Sepsi si FCSB, iar pericolul retrogradarii este mai mare ca niciodata.

Fostul jucator al lui Dinamo, Ion Gheorghe a fost cel care le-a dat lovitura 'cainilor'. Mijlocasul de 20 de ani a fost lasat sa plece in 2018 de la Dinamo, pe gratis, desi facuse performanta in Liga Elitelor U19 sub comanda lui Florin Bratu.

Gabi Raduta, seful Academiei Dinamo a vorbit in urma cu o saptamana despre modul in care Dinamo a tratat cazul lui Gheorghe si motivul pentru care a fost lasat sa plece.

"Am pierdut multi jucatori. L-am pierdut pe Longher, l-am pierdut pe Ion Gheorghe. El a fost etichetat, la fel ca toti ceilalti. S-a spus ca este un copil fara valoare, ca nu e de nivelul lui Dinamo. Cei care lucreaza in club i-au pus acea eticheta.

Pana acum trei ani, eram foarte implicati. Aveam un grup in care luam unele decizii, cu Danut Lupu, cu Danciulescu, faceam rapoarte, participa si domnul Negoita la sedinte cu noi. De atunci, s-a cam terminat", a spus Raduta pentru Gazeta Sporturilor.