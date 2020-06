Cornel Dinu da de pamant cu toti dinamovistii: "M-au facut cotarlele alea din teren sa ma razbun pe cainii mei!" Atac direct la patronul echipei: "Lepra asta de Negoita"

Se anunta dezastrul la Dinamo.

Echipa din Stefan cel Mare a pierdut in fata lui FC Voluntari cu 0-1, intr-un meci din etapa a sasea a playout-ului Ligii 1. Dinamo se afla pe ultimul loc in clasament cu 17 puncte.

Fostul antrenor al cainilor, Cornel Dinu, nu a mai suportat ultima umilinta incasata de jucatorii lui Adrian Mihalcea.

"Mai este ceva de spus? Divizia B… Am ajuns sa vorbesc singur… Am dat cainii afara din casa… M-au facut cotarlele alea din teren sa ma razbun pe cainii mei si sa-i dau afara din casa in repriza a doua… m-am razbunat pe cainii mei care n-au nicio vina. Asa cum nici suporterii n-ai nicio vina sa sufere atatea umilinte si sa faca in continuare atatea eforturi sa le plateasca salariile unor nimeni pe teren", a declarat Dinu pentru FANATIK.

De asemenea, el a declarat ca singurii vinovati pentru situatia in care se afla Dinamo sunt cei din conducere.

"Mi-a trimis un frate de-al meu din Serbia o chestie teribila… Azi sun 631 de ani de la batalia de la Kosovo Polje, pierduta de boierii sarbi crestini in fata turcilor… Si nu pot uita ce a spus mai demult patriarhul Serbiei, Pavle, Pavel la noi: Vapoarele nu se scufunda din cauza apei ce le inconjoara, ci din cauza apei care intra inauntrul lor. Nu lasati mizeria de afara sa intre in voi ca sa nu va duca la fund si sa va distruga sufletele.

Asa e si la Dinamo, mizeria din afara a patruns si la Dinamo si a distrus echipa. Mizeria inseamna cei care conduc si au decis soarta echipei in ultimii sapte ani. In care au fost doar doua exceptii, Cupa Ligii si lupta la campionat de acum vreo trei ani, ambele cu Cosmin Contra. In rest a fost numai nenorocire", a spus "Procurorul".

"Mister" nu a uitat sa il mentioneze pe Ionut Negoita, despre care a spus ca este o lepra.

"Cine s-a ocupat de Dinamo n-a avut nicio legatura cu traditia, cu selectia pe baza calitatilor, nu a comisioanelor… Sunt 15 antrenori in sapte ani, de cand este lepra asta de Negoita, numai anul asta au fost patru, nu e nicio logica fotbalistica in asta", a povestit fostul antrenor si jucator al lui Dinamo.