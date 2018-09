Veste BOMBA pentru Borcea! DNA a intervenit si urmeaza o noua ancheta! Ce facea fostul sef de la Dinamo in inchisoare

Cristi Borcea ar fi primit tratament preferential in inchisoare.

Borcea a iesit din inchisoare recent, insa DNA ancheteaza modul in care a fost tratat fostul actionar dinamovist in perioada de detentie.

Sorin Dumitrascu, liderul Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, sustine ca fostul actionar al celor de la Dinamo, Cristian Borcea, a beneficiat, ilegal, de 10 permisiuni de iesire din penitenciar intr-un singur an. Perioada incriminata este cea intre iunie 2017 - iunie 2018.

Intr-un comunicat, FSANP a oferit mai multe amanunte, sustinand ca "detinutul Borcea" a beneficiat de un "tratament de VIP", iar "in 4 ani executati a primit credite cat pentru 300 de detinuti la un loc".

Totodata, a fost anuntat faptul ca "Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a inceput audierile in dosarul 275/P/2018 constituit in urma denuntului referitor la posibile fapte de coruptie in legatura cu favorizarea detinutului Cristian Borcea".



Comunicat oficial

"Borcea lucra necalificat, in timp ce facea cursuri de calificare si se scolariza primar, participand simultan la activitati sportive ori dezbateri sau recenzii de carte, desi suferea de nu mai putin de 12 afectiuni medicale si era apt pentru munci usoare.

Permisiuni de iesire din penitenciar ilegale

In completarea informatiei initiale precizam ca problema esentiala a acordarii permisiunilor de iesire din penitenciar detinutului Cristian Borcea, este legata de interdictia legala de a acorda aceasta permisiune de iesire din penitenciar unui detinut care este cercetat sau urmarit penal ori are pe rolul organelor judiciare alte cauze (HG 157/2016 art. 213, alin. 2, lit. b si c).

Pe perioada detentiei (martie 2014 - iulie 2018), detinutul Cristian Borcea a fost implicat in 3 dosare penale 6536/2/2008, 375/P/2017 si 806/2/2016 avand pe rand calitatea de suspect, invinuit respectiv inculpat, iar date referitoare la aceasta exista la dosarul de penitenciar acesta fiind citat si prezentat la oragnele judiciare.

Recompense acordate in conditii suspecte

Conform evidentelor, detinutul Cristian Borcea a acumulat in cei 4 ani executati 2378 de credite, cam cat ar fi putut acumula 300 de detinuti la un loc. Pe baza acestor credite a beneficiat de 20 de recompense cu suplimentarea drepturilor la pachet si vizita si 17 permisiuni de iesire din penitenciar (dintre care 10 in ultimele 12 luni calendaristice). Niciun detinut din sistemul penitenciar nu a beneficiat de un asemenea numar de recompense.

Din documentele pe care le vom pune la dispozitia DNA si care au stat la baza acordarii acestor credite reiese ca detinutul Cristian Borcea s-a aflat de extrem de multe ori in situatia in care lucra necalificat in timp ce facea cursuri de calificare si se scolariza primar, participand simultan la activitati sportive ori dezbateri sau recenzii de carte, desi suferea de nu mai putin de 12 afectiuni medicale si a fost clasat ca fiind apt pentru munci usoare. Suspicionam, deci, un volum imens de inregistrari contradictorii si in fals.

Detinutul Borcea Cristian figureaza in evidente cu luni in care ar fi lucrat cate 30 de zile (eg. ian, iunie 2018) si chiar 33 de zile (eg. martie 2018), excluzand celelalte activitati pe care cei care i-au acordat creditele pretind ca le-ar fi facut, in conditiile in care in acele luni a avut cate 5 - 7 zile de permisiune de iesire din penitenciar. Dealtfel, in ultimele 12 luni, media numarului de zile lucrate este de 28 in conditiile in care aproape in fiecare luna a beneficiat de acele 5 - 7 zile de permisie.

In acesti 4 ani detinutul Cristian Borcea a participat pe hartie la peste 140 de programe si activitati educationale, primind credite pentru participarea la enorm de multe dezbateri, cateva redactari de reviste, ceva recenzii de carte si foarte multe concursuri tematice. Nu a facut cursuri de calificare, a absolvit in schimb module de scolarizare pentru adulti (geografie si istorie). In medie, ceilalti detinuti participa la 9 - 12 astfel de programe si activitati educationale intr-un an, daca au timp si nefiind la munca.

Cristian Borcea a mai scris si doua asa-zise lucrari stiintifice pentru care a primit si zile castig si credite, una dintre acestea in doar 4 zile conform informatiilor pe care le detinem. Desi sunt destule neclaritati in legatura cu aceste opere, iar autorul nu-si poate aminti exact la ce se refera, detinutul si-a primit recompensele.

Activitati fictive inregistrate in fals

In mod surprinzator aplicatia de evidenta a recompenselor are un mare gol in ceea ce priveste corespondenta dintre activitatile desfasurate de detinutul Cristian Borcea si creditele primite, sistemul fiind in imposibilitatea de a inregistra automat activitati care se suprapun. La ceilalti detinuti nu sunt astfel de probleme, anchetatorii vor trebui sa lamureasca misterul.

Exista, asadar, suspiciunea rezonabila a inregistrarii unor activitati fictive, lucru dealtfel constatat si de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor prin rapoarte de control precum cel cu numarul 67285/30.12.2015.

Asfel, inspectorii ANP au constat, verificand activitătile educationale la care a participat şi pentru care a primit credite detinutul Borcea Cristian ca "in mod frecvent detinutii predau recenzia sau chestionarul completat detinutului repartizat la activitati educative sau direct coordonatorului de activitate, fara a avea loc activitati de grup la clubul sectiei".

Deasemenea s-a mai constatat ca "desi toate aceste activitati au fost programate sa se desfasoare de luni pana vineri, in intervalul orar 07.30-15.30, la aceste activitati au participat si au primit credite si detinuti repartizati la deservire, pontati efectiv pentru munca" precizand ca "nu exista nicio forma de evidenta care sa reliefeze prezenta detinutilor la aceste activitati".

Aceasta este doar o mica parte a intregului tablou al favorizarii detinutului-vip Cristian Borcea, speram ca oragnele de ancheta vor putea sa isi faca de aceasta data datoria pana la capat si ca cei vinovati vor plati, inclusiv cu revocarea beneficiului liberarii conditionate daca va fi cazul."