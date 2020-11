Ultima ora! Danut Lupu a fost infectat cu COVID-19! Fostul fotbalist se afla la spital in stare foarte grava

Fostul mare fotbalist de la Dinamo si Rapid, Danut Lupu, se afla in stare grava la spital, dupa ce a fost infectat cu COVID-19.

Dupa cum informeaza We Love Sport, Lupu este in acest moment intubat, starea sa fiind una destul de grava, fiind influentata de niste probleme la plamani pe care acesta le-a avut in 2016.

Jurnalistul Dan Filoti a aflat aceste lucruri chiar de la sotia lui Danut Lupu, Mihaela, care in acest moment este izolata la domiciliu.

Mai mult decat atat, aceasta i-a dezvaluit lui Filoti ca sotul sau a fost dus la Spitalul Colentina, deoarece nu mai erau locuri disponibile la "Matei Bals".