ULTIMA ORA! Cornel Dinu, suspect de COVID-19: "Nu sunt deloc bine! Astept o ambulanta!"

Fostul mare fotbalist al lui Dinamo a acuzat in ultimele doua zile simptome specifice coronavirusului.

Ajuns la 72 de ani, Dinu a dezvaluit ca nu se afla intr-o stare foarte buna si ca a afectuat un test rapid care a iesit pozitiv.

"Nu sunt deloc bine, se pare ca am coronavirus. Am gust, am miros, am si mancat in seara asta ceva. Mi-era foame, ieri nu mancasem nimic. Temperatura n-am. E o stare de usoara greata, slabiciune, durere de cap, ca la gripa. Imediat ma ia gatul, ca am amigdalele scoase. Sper ca e o forma mai usoara.

A venit Balaj la mine acum cateva ore. Mi-a facut un test din acela rapid, cu exactitate 70%, arata ca am coronavirus. Cum o vrea Dumnezeu! Am vorbit si la DSP, o sa trimita o ambulanta sa-mi faca testul cu exactitate mare, PCR. Astept o ambulanta acum", a dezvaluit Cornel Dinu jurnalistilor de la Fanatik.