Cele două echipe își dau întâlnire la Sibiu, pe Stadionul Municipal, în etapa cu numărul 9 din play-out-ul Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată primul ”11” al lui FCSB cu FC Hermannstadt

Pentru meciul de la Sibiu, FCSB va miza pe un 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă și cu Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Andre Duarte și David Kiki în compartimentul defensiv.

În fața liniei vor sta Ofri Arad și Mihai Lixandru. David Popa, Baba Alhassan și Tavi Popescu vor fi în compartimentul median, în timp ce Mamadou Thiam a fost selectat pentru postul de vârf împins.

Primul ”11”: Ștefan Târnovanu - Pantea, Ngezana, Duarte, Kiki - Ofri Arad, Lixandru - Popa, Alhassan, Tavi Popescu - Thiam: Rezerve: Andrei, Zima, Colibașanu, Ilie, Mihai Toma, Ionuț Cercel, Panait, David Avram: Antrenor: Lucian Filip

FCSB va fi fără Daniel Bîrligea și Vlad Chiricheș accidentați, iar Darius Olaru, Vali Crețu, Mihai Popescu, Joyskim Dawa, Risto Radunovic, Florin Tănase, David Miculescu, Joao Paolo, Juri Cisotti, Alexandru Stoian, Daniel Graovac au fost menajați pentru barajul cu FC Botoșani.

Ultimul meci pentru Lucian Filip și recordul gazdelor

Confruntarea de pe stadionul din Sibiu va marca finalul mandatului lui Lucian Filip pe banca tehnică a bucureștenilor. Acesta a menționat că va rămâne în staff pentru a sprijini noul antrenor, evitând să comenteze zvonurile despre o posibilă întoarcere a lui Elias Charalambous.

„Nu e normal să întrebăm jucătorii ce antrenor îşi doresc. Ei trebuie să respecte ce zic antrenorii, iar deciziile acestea le ia conducerea”, a subliniat el.

Meciul are o însemnătate istorică pentru formația gazdă. FC Hermannstadt va bifa a 273-a prezență în Superliga. Cu această ocazie, gruparea actuală va depăși legendara echipă Inter, devenind formația din Sibiu cu cele mai multe meciuri disputate pe prima scenă a fotbalului românesc.

Totuși, statistica le dă bătăi de cap ardelenilor în fața fazelor fixe, unde au marcat doar de nouă ori în acest sezon, comparativ cu cele 20 de reușite ale roș-albaștrilor. Ultimul duel direct s-a încheiat cu o remiză spectaculoasă, 3-3, în luna noiembrie a anului trecut.