Cristiano Bergodi (61 de ani) a bifat 37 de apariții la cârma giuleștenilor și a înregistrat o medie de 1,62 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Italianul a consemnat atunci patru eșecuri consecutive în play-off (1-2 cu Farul, 1-2 cu Craiova, 1-4 cu CFR Cluj și 0-1 cu Sepsi), iar conducerea a luat decizia să se descotorosească de serviciile lui.



Cristiano Bergodi a rupt tăcerea despre perioada petrecută la Rapid: ”Nu poți să faci asta”



La un an și jumătate de la momentul respectiv, Bergodi a subliniat că a rămas extrem de dezamăgit de maniera în care a fost tratat de conducerea din ”Grant”. El a punctat că trebuia să rămână la Rapid, pentru că a avut un sezon regulat foarte bun.



”N-am un regret mare legat de faptul că aș fi greșit ceva. Eu spun că statisticile erau acolo, că după cele 30 de meciuri din sezonul regulat echipa era pe val. Rapid putea lupta pentru titlu. Și după s-au întâmplat lucruri care nu erau sub controlul meu. Am tăcut mult, se puteau spune mai multe!



Am rămas foarte dezamăgit, pentru că aveam o muncă făcută, depusă, de șase, șapte, opt luni. Nu meritam eu să plec de la acea echipă pentru că eu am construit o echipă, am făcut ceva deosebit.



Sunt 30 de meciuri, nu 5, 10, 20. 30 de meciuri e un campionat întreg, ok, e adevărat, sunt aceste zece meciuri pentru că sistemul competițional e ăsta (n.r. - sezon regulat + play-off / play-out), dar nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”, a spus Cristiano Bergodi la Digi Sport.

