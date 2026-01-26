A doua zi după eșecul usturător cu CFR Cluj, scor 1-4, Gigi Becali a mers pentru a discuta cu jucătorii și cu cei doi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali: ”Câștigați șapte meciuri ca să putem să câștigăm campionatul!”

Finanțatorul roș-albaștrilor nu a mers să îi certe pe roș-albaștri. În schimb, Becali le-a mulțumit jucătorilor pentru ce au făcut până acum pentru echipă și le-a comunicat ce așteaptă din partea lor de acum încolo.

Patronul de la FCSB a anunțat mai multe decizii importante și le-a transmis jucătorilor care este obiectivul imediat al echipei: șapte victorii în ultimele meciuri din campionatul regulat pentru a se califica în play-off la o diferență de 4-5 puncte față de lider pentru a câștiga titlul.

”Eu le-am spus: ‘Sunt șapte meciuri, nu mai jucați fiecare după urechea voastră. Eu nu vă spun să câștigăm șapte meciuri ca să intrăm în play-off. Eu spun să câștigăm șapte meciuri ca să intrăm cu patru puncte înjumătățite, cinci maximum, și să luăm campionatul. La mine nu e că vreau podiumul, la mine nu există asta.

Deci vă rog, câștigați șapte meciuri ca să putem să câștigăm campionatul’. Au spus ‘Da’, acum așteptăm să câștigăm șapte meciuri să luăm campionatul. Mi-a părut bine că nimeni nu a vociferat, au dat din cap: ‘Aveți dreptate!’. ‘Bîrligea, am dreptate?’. ‘Da!’. S-a văzut că e convins. ‘Fane, am dreptate?’. ‘Da!’. ‘Băi, spune-mi dacă n-am’. Nu e pedeapsă, i-am spus”, a declarat Gigi Becali la plecarea de la baza lui FCSB.

